Горячие бутерброды с колбасой и сыром, которые взорвали TikTok: как приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Горячие бутерброды с колбасой и сыром, которые взорвали TikTok: как приготовить

Обычно утром люди постоянно спешат куда-то, поэтому на приготовление завтраков выделяется очень мало времени. В арсенале каждой хозяйки должен быть запас быстрых рецептов завтраков, которые точно понравятся всем

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Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер с ником alionakarpiuk. Она также заявляет, что недавно этот рецепт просто разорвал соцсеть TikTok, набрав более 1,5 миллионов просмотров.

Горячие бутерброды с колбасой и сыром, которые взорвали TikTok: как приготовить

Ингредиенты

  • Сыр Сулугуни
  • Батон
  • Вареная колбаса
  • Яйца

Способ приготовления

1. Батон разрезаем на ломтики, но не дорезаем до конца каждый второй, образуя "конвертики".

Горячие бутерброды с колбасой и сыром, которые взорвали TikTok: как приготовить

2. В каждый "конвертик" выкладываем кусок комбасы, сыр и еще один кусок колбасы.

3. Яйца взбиваем в глубокой емкости и погружаем туда бутерброды.

Горячие бутерброды с колбасой и сыром, которые взорвали TikTok: как приготовить

4. Обжариваем на сковороде с обеих сторон золотистости.

Горячие бутерброды с колбасой и сыром, которые взорвали TikTok: как приготовить

5. Подаем горячими.

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