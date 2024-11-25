Обычно утром люди постоянно спешат куда-то, поэтому на приготовление завтраков выделяется очень мало времени. В арсенале каждой хозяйки должен быть запас быстрых рецептов завтраков, которые точно понравятся всем

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Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер с ником alionakarpiuk. Она также заявляет, что недавно этот рецепт просто разорвал соцсеть TikTok, набрав более 1,5 миллионов просмотров.

Ингредиенты

Сыр Сулугуни

Батон

Вареная колбаса

Яйца

Способ приготовления

1. Батон разрезаем на ломтики, но не дорезаем до конца каждый второй, образуя "конвертики".

2. В каждый "конвертик" выкладываем кусок комбасы, сыр и еще один кусок колбасы.

3. Яйца взбиваем в глубокой емкости и погружаем туда бутерброды.

4. Обжариваем на сковороде с обеих сторон золотистости.

5. Подаем горячими.

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