Горячие бутерброды с колбасой и сыром, которые взорвали TikTok: как приготовить
Обычно утром люди постоянно спешат куда-то, поэтому на приготовление завтраков выделяется очень мало времени. В арсенале каждой хозяйки должен быть запас быстрых рецептов завтраков, которые точно понравятся всем
Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер с ником alionakarpiuk. Она также заявляет, что недавно этот рецепт просто разорвал соцсеть TikTok, набрав более 1,5 миллионов просмотров.
Ингредиенты
- Сыр Сулугуни
- Батон
- Вареная колбаса
- Яйца
Способ приготовления
1. Батон разрезаем на ломтики, но не дорезаем до конца каждый второй, образуя "конвертики".
2. В каждый "конвертик" выкладываем кусок комбасы, сыр и еще один кусок колбасы.
3. Яйца взбиваем в глубокой емкости и погружаем туда бутерброды.
4. Обжариваем на сковороде с обеих сторон золотистости.
5. Подаем горячими.
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