Горячие бутерброды – очень простое и вкусное блюдо, которое можно готовить с сыром, фаршем, рыбными консервами, овощами, майонезом. Для яркого вкуса добавить можно соус песто, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром и песто.

Ингредиенты:

мини-багет – 3 шт.

помидоры – 2 шт.

сыр "моцарелла" – 250 г

специи: соль, перец – по вкусу

оливковое масло

Для соуса "песто":

базилик – 40 г

кедровые орешки – 2 ст.л.

оливковое масло – 60 мл

тертый пармезан – 2 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

сок лимона – 1 ст.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для соуса: все составляющие выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.

2. Мини-багеты смажьте каждую половину соусом. Сверху выложить чередуя кружочки помидор и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь 20 минут при 190С.

Украсьте листочками базилика и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: