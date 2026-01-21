Все рецепты
Горячие бутерброды "Капрезе" для перекуса: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса
Горячие бутерброды – очень простое и вкусное блюдо, которое можно готовить с сыром, фаршем, рыбными консервами, овощами, майонезом. Для яркого вкуса добавить можно соус песто, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром и песто.
Ингредиенты:
- мини-багет – 3 шт.
- помидоры – 2 шт.
- сыр "моцарелла" – 250 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- оливковое масло
Для соуса "песто":
- базилик – 40 г
- кедровые орешки – 2 ст.л.
- оливковое масло – 60 мл
- тертый пармезан – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- сок лимона – 1 ст.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для соуса: все составляющие выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.
2. Мини-багеты смажьте каждую половину соусом. Сверху выложить чередуя кружочки помидор и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь 20 минут при 190С.
Украсьте листочками базилика и подавайте.
