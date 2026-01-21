Горячие бутерброды "Капрезе" для перекуса: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса

Рецепт блюда

Горячие бутерброды – очень простое и вкусное блюдо, которое можно готовить с сыром, фаршем, рыбными консервами, овощами, майонезом. Для яркого вкуса добавить можно соус песто, чеснок. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром и песто. 

Ингредиенты: 

  • мини-багет – 3 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр "моцарелла" – 250 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • оливковое масло

Для соуса "песто":

  • базилик – 40 г
  • кедровые орешки – 2 ст.л.
  • оливковое масло – 60 мл
  • тертый пармезан – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления: 

1. Для соуса: все составляющие выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.

2. Мини-багеты смажьте каждую половину соусом. Сверху выложить чередуя кружочки помидор и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь 20 минут при 190С.

Украсьте листочками базилика и подавайте.

