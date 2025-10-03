Лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса – сэндвичи. Готовить их можно их любого хлеба, багета, а начинка может быть их сыра, овощей, мяса, рыбы, яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крем-сыром и тунцем.

Ингредиенты:

2 кусочка хлеба

100 г консервированного тунца в собственном соку

1 яйцо

1 ст.л крем-сыра

обжаренный шпинат

1 ч.л горчицы в зернах

соль по вкусу

20-30 г сыра

Способ приготовления:

1. Разомните сыр, смешайте с крем-сыром, жареным шпинатом, горчицей, тунцем, специями.

2. Выложите эту смесь на хлеб, сверху присыпьте тертым сыром, сверху еще кусок хлеба и обжарьте на сковороде.

