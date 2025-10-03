Горячие бутерброды, которые дают ощущение сытости минимум на 3 часа: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
948
Рецепт блюда

Лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса – сэндвичи. Готовить их можно их любого хлеба, багета, а начинка может быть их сыра, овощей, мяса, рыбы, яиц. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крем-сыром и тунцем. 

Ингредиенты: 

  • 2 кусочка хлеба
  • 100 г консервированного тунца в собственном соку
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л крем-сыра
  • обжаренный шпинат
  • 1 ч.л горчицы в зернах
  • соль по вкусу
  • 20-30 г сыра

Способ приготовления:

1. Разомните сыр, смешайте с крем-сыром, жареным шпинатом, горчицей, тунцем, специями.

2. Выложите эту смесь на хлеб, сверху присыпьте тертым сыром, сверху еще кусок хлеба и обжарьте на сковороде.

