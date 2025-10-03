Видео дня
Горячие бутерброды, которые дают ощущение сытости минимум на 3 часа: рецепт блюда для перекуса
Лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса – сэндвичи. Готовить их можно их любого хлеба, багета, а начинка может быть их сыра, овощей, мяса, рыбы, яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крем-сыром и тунцем.
Ингредиенты:
- 2 кусочка хлеба
- 100 г консервированного тунца в собственном соку
- 1 яйцо
- 1 ст.л крем-сыра
- обжаренный шпинат
- 1 ч.л горчицы в зернах
- соль по вкусу
- 20-30 г сыра
Способ приготовления:
1. Разомните сыр, смешайте с крем-сыром, жареным шпинатом, горчицей, тунцем, специями.
2. Выложите эту смесь на хлеб, сверху присыпьте тертым сыром, сверху еще кусок хлеба и обжарьте на сковороде.
