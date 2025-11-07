Горячие бутерброды – очень простое и сытное блюдо для завтрака и просто перекуса. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите, но проще всего и вкуснее всего будет с колбасой, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с колбасой и плавленным сыром.

Ингредиенты:

Батон

Намазка:

Яйца вареные

Колбаса

Сыр плавленый

Майонез

Зелень

Чеснок по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты натереть на терке, перемазать майонезом.

2. Намазать на хлеб, в духовку и готовить до румяности.

Подавайте горячими!

