Горячие бутерброды на скорую руку: рецепт сытного и вкусного блюда
Горячие бутерброды – очень простое и сытное блюдо для завтрака и просто перекуса. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите, но проще всего и вкуснее всего будет с колбасой, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с колбасой и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- Батон
Намазка:
- Яйца вареные
- Колбаса
- Сыр плавленый
- Майонез
- Зелень
- Чеснок по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты натереть на терке, перемазать майонезом.
2. Намазать на хлеб, в духовку и готовить до румяности.
Подавайте горячими!
