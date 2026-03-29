Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Горячие бутерброды – самое простое и сытное блюдо, которое можно готовить с любой начинкой. Это может быть сыр, колбаса, зелень, овощи, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, с грибами и сыром.

Ингредиенты на 12 штук:

  • шампиньоны 500 г
  • лук 2 шт.
  • тостовый хлеб квадратный 12 шт.
  • укроп небольшой пучок
  • сыр твердый (лучше моцарелла) 180-200 г
  • крем-сыр 130-175 г
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Лук нарезать тоже маленькими кубиками. На раскаленную сковороду налейте масло, выложите лук и шампиньоны и обжарьте постоянно помешивая до золотистого цвета. Переложите в любую емкость для охлаждения до комнатной температуры.

2. Сыр натереть на мелкую терку, добавить мелко нарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, добавить соль и перемешать.

3. На пергамент переложить хлеб, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 С 10-13 минут.

