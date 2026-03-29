Горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом
Горячие бутерброды – самое простое и сытное блюдо, которое можно готовить с любой начинкой. Это может быть сыр, колбаса, зелень, овощи, грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, с грибами и сыром.
Ингредиенты на 12 штук:
- шампиньоны 500 г
- лук 2 шт.
- тостовый хлеб квадратный 12 шт.
- укроп небольшой пучок
- сыр твердый (лучше моцарелла) 180-200 г
- крем-сыр 130-175 г
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Лук нарезать тоже маленькими кубиками. На раскаленную сковороду налейте масло, выложите лук и шампиньоны и обжарьте постоянно помешивая до золотистого цвета. Переложите в любую емкость для охлаждения до комнатной температуры.
2. Сыр натереть на мелкую терку, добавить мелко нарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, добавить соль и перемешать.
3. На пергамент переложить хлеб, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 С 10-13 минут.
