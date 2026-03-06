Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом
Гречка по-купечески – вариант очень сытного и быстрого обеда. Для блюда вам понадобится мясной фарш, а также немного овощей и зелени. Все это готовится просто на сковородке.
Идея приготовления сочной гречки по-купечески опубликована на странице фудблогера mil alexx fit в Instagram.
Ингредиенты:
- 350 г гречки (сухой)
- 550 фарша (вкуснее с говяжьим или телячьим, но подойдет и куриный)
- 120 г лука
- 2-3 зубчика чеснока
- 140 г моркови
- 15 г зелени (укроп и петрушка)
- 700-900 мл. воды
- 3 ст.л томата
- соль, перец, паприка, молотый кориандр
Способ приготовления:
1. Влить масло на сковородку и выложить нарубленный лук и давленый чеснок, жарить 3-4 минуты.
2. Добавить морковь, порезанную крупными кусками, перемешать и готовить еще 7 минут.
3. Выложить фарш, перемешивая, готовить 10-12 минут.
4. Добавить томат, всыпать специи: молотый кориандр, копченую паприку, соль и перец, все вымешать.
5. ВСИПАТЬ сухую гречку и залить водой, чтобы покрыть все.
6. Перемешать и, при закрытой крышке, на среднем огне, готовить, пока не выкипит вся вода примерно 15-20 минут.
7. Присыпать рубленой зеленью и подавать.
