Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
111
Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом

Гречка по-купечески – вариант очень сытного и быстрого обеда. Для блюда вам понадобится мясной фарш, а также немного овощей и зелени. Все это готовится просто на сковородке.

Идея приготовления сочной гречки по-купечески опубликована на странице фудблогера mil alexx fit в Instagram.

Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • 350 г гречки (сухой)
  • 550 фарша (вкуснее с говяжьим или телячьим, но подойдет и куриный)
  • 120 г лука
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 140 г моркови
  • 15 г зелени (укроп и петрушка)
  • 700-900 мл. воды
  • 3 ст.л томата
  • соль, перец, паприка, молотый кориандр

Способ приготовления:

Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом

1. Влить масло на сковородку и выложить нарубленный лук и давленый чеснок, жарить 3-4 минуты.

2. Добавить морковь, порезанную крупными кусками, перемешать и готовить еще 7 минут.

Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом

3. Выложить фарш, перемешивая, готовить 10-12 минут.

4. Добавить томат, всыпать специи: молотый кориандр, копченую паприку, соль и перец, все вымешать.

Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом

5. ВСИПАТЬ сухую гречку и залить водой, чтобы покрыть все.

Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом

6. Перемешать и, при закрытой крышке, на среднем огне, готовить, пока не выкипит вся вода примерно 15-20 минут.

7. Присыпать рубленой зеленью и подавать.

Гречка по-купечески на обед: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты