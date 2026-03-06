Гречка по-купечески – вариант очень сытного и быстрого обеда. Для блюда вам понадобится мясной фарш, а также немного овощей и зелени. Все это готовится просто на сковородке.

Идея приготовления сочной гречки по-купечески опубликована на странице фудблогера mil alexx fit в Instagram.

Ингредиенты:

350 г гречки (сухой)

550 фарша (вкуснее с говяжьим или телячьим, но подойдет и куриный)

120 г лука

2-3 зубчика чеснока

140 г моркови

15 г зелени (укроп и петрушка)

700-900 мл. воды

3 ст.л томата

соль, перец, паприка, молотый кориандр

Способ приготовления:

1. Влить масло на сковородку и выложить нарубленный лук и давленый чеснок, жарить 3-4 минуты.

2. Добавить морковь, порезанную крупными кусками, перемешать и готовить еще 7 минут.

3. Выложить фарш, перемешивая, готовить 10-12 минут.

4. Добавить томат, всыпать специи: молотый кориандр, копченую паприку, соль и перец, все вымешать.

5. ВСИПАТЬ сухую гречку и залить водой, чтобы покрыть все.

6. Перемешать и, при закрытой крышке, на среднем огне, готовить, пока не выкипит вся вода примерно 15-20 минут.

7. Присыпать рубленой зеленью и подавать.

