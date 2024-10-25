Гречка с куриным мясом и овощами: рецепт полезного и вкусного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
1,1 т.
Рецепт гречки

Гречка – очень полезная и ценная крупа, которая идеально сочетается с овощами, любым мясом, зажаркой. Стоит отметить, что ее можно не варить, а просто залить на ночь кефиром или кипятком. 

Видео дня
Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным мясом, со специями. 

Рецепт гречки

Ингредиенты: 

  • Куриные ножки – 5 шт. 
  • Соль, перец
  • Лук – 1-2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Гречка – 1 стакан
  • Бульон или вода – 3 стакана
  • Сушеная петрушка
  • Чеснок – 1 шт.
  • Лавровый лист
  • Свежая зелень

Способ приготовления: 

1. Куриные ножки посолите, поперчите и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. 

Куриное мясо для блюда

2. Лук порезать кольцами, морковь – кубиком. И обжарьте на той же сковороде несколько минут. Перец порезать кубиком и добавить в сковороду, обжарить.

Приготовление блюда

3. Добавьте в овощи гречку, перемешайте и обжарьте в течение минуты. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем туда положите разрезанный пополам неочищенный чеснок. Накройте крышкой и тушите около 15 минут до готовности.

Сколько готовить гречку

В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты