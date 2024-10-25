Гречка – очень полезная и ценная крупа, которая идеально сочетается с овощами, любым мясом, зажаркой. Стоит отметить, что ее можно не варить, а просто залить на ночь кефиром или кипятком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным мясом, со специями.

Ингредиенты:

Куриные ножки – 5 шт.

Соль, перец

Лук – 1-2 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Гречка – 1 стакан

Бульон или вода – 3 стакана

Сушеная петрушка

Чеснок – 1 шт.

Лавровый лист

Свежая зелень

Способ приготовления:

1. Куриные ножки посолите, поперчите и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон.

2. Лук порезать кольцами, морковь – кубиком. И обжарьте на той же сковороде несколько минут. Перец порезать кубиком и добавить в сковороду, обжарить.

3. Добавьте в овощи гречку, перемешайте и обжарьте в течение минуты. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем туда положите разрезанный пополам неочищенный чеснок. Накройте крышкой и тушите около 15 минут до готовности.

В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень!

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