Гречка с мясом на обед: рецепт блюда в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
807
Гречку с мясом можно очень вкусно приготовить в духовке. Для этого ингредиенты стоит поместить в стеклянную форму – после запекания получится полноценное сытное блюдо, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления мяса по-французски с гречкой на обед опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

  • гречка (предварительно промытая) – 100 г
  • соль, перец – по вкусу
  • вода – 250 мл.
  • свиной биток – 400-500 г
  • грибы шампиньоны – 300 г (предварительно обжарить с луком 1 шт.)
  • соль, специи – по вкусу
  • сметана – 5 ст.л.
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Гречку выложите в форму, посолите, поперчите и залейте водой.

2. Сверху выложите отбитое мясо, приправьте.

3. Далее слой грибов с луком.

4. Смешайте сметану с измельченным чесноком, смажьте сверху.

5. Посыпьте щедро сыром.

6. Поместите в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

