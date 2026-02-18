Все рецепты
Гречка с мясом на обед: рецепт блюда в духовке
Гречку с мясом можно очень вкусно приготовить в духовке. Для этого ингредиенты стоит поместить в стеклянную форму – после запекания получится полноценное сытное блюдо, которого точно хватит на всех.
Идея приготовления мяса по-французски с гречкой на обед опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- гречка (предварительно промытая) – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- вода – 250 мл.
- свиной биток – 400-500 г
- грибы шампиньоны – 300 г (предварительно обжарить с луком 1 шт.)
- соль, специи – по вкусу
- сметана – 5 ст.л.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Гречку выложите в форму, посолите, поперчите и залейте водой.
2. Сверху выложите отбитое мясо, приправьте.
3. Далее слой грибов с луком.
4. Смешайте сметану с измельченным чесноком, смажьте сверху.
5. Посыпьте щедро сыром.
6. Поместите в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
