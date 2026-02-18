Гречку с мясом можно очень вкусно приготовить в духовке. Для этого ингредиенты стоит поместить в стеклянную форму – после запекания получится полноценное сытное блюдо, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления мяса по-французски с гречкой на обед опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

гречка (предварительно промытая) – 100 г

соль, перец – по вкусу

вода – 250 мл.

свиной биток – 400-500 г

грибы шампиньоны – 300 г (предварительно обжарить с луком 1 шт.)

соль, специи – по вкусу

сметана – 5 ст.л.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Гречку выложите в форму, посолите, поперчите и залейте водой.

2. Сверху выложите отбитое мясо, приправьте.

3. Далее слой грибов с луком.

4. Смешайте сметану с измельченным чесноком, смажьте сверху.

5. Посыпьте щедро сыром.

6. Поместите в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

