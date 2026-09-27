Грушевый тарт с заварным кремом: простой рецепт нежной домашней выпечки
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Грушевый тарт сочетает в себе хрустящее песочное тесто, нежный заварной крем, сочные груши и соленую карамель. Основу сначала нужно охладить, а затем наполнить кремом и фруктами и запечь до румяной корочки. Груши хорошо дополняют сладкий крем и легкую карамельную нотку, а корица придает выпечке выразительный аромат. Такой тарт можно подавать к чаю после полного остывания.
Идея приготовления вкусного грушевого тарта опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 120 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 4 ст.л.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Для заварного крема:
- молоко – 300 мл.
- желтки – 2 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – по вкусу
- крахмал – 2 ст.л.
Для начинки:
- соленая карамель – 3-4 ст.л.
- груши – 2 шт.
- орехи – по вкусу
- сахар – по вкусу
- корица – по вкусу
- ореховый топинг – по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить песочное тесто. К размягченному сливочному маслу добавить сахар и яйцо. Перемешать до однородной консистенции.
2. Добавить муку и разрыхлитель и замесить мягкое эластичное тесто. Готовое тесто выложить в форму для выпечки, распределить по дну и сформировать бортики. Форму поставить в холодильник, пока готовится крем.
3. Для заварного крема молоко нужно нагреть, но не доводить до кипения. Отдельно смешать желтки с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом. Добавить немного молока и хорошо перемешать.
4. Когда молоко станет горячим и над ним начнет активно подниматься пар, влить яичную смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая. Варить на небольшом огне до загустения. Готовый крем снять с огня и дать немного остыть.
5. Достать из холодильника охлажденное песочное тесто. Равномерно распределить по его поверхности соленую карамель, а сверху выложить заварной крем.
6. Груши помыть, по желанию очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Выложить их поверх крема.
7. Посыпать тарт измельченными орехами. Отдельно смешать немного сахара с корицей и посыпать этой смесью груши.
8. Выпекать тарт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовую выпечку оставить остывать в форме, после чего осторожно вынуть и нарезать порционными кусочками.
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