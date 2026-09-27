Грушевый тарт с заварным кремом: простой рецепт нежной домашней выпечки

Грушевый тарт сочетает в себе хрустящее песочное тесто, нежный заварной крем, сочные груши и соленую карамель. Основу сначала нужно охладить, а затем наполнить кремом и фруктами и запечь до румяной корочки. Груши хорошо дополняют сладкий крем и легкую карамельную нотку, а корица придает выпечке выразительный аромат. Такой тарт можно подавать к чаю после полного остывания.

Идея приготовления вкусного грушевого тарта опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 120 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 4 ст.л.

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для заварного крема:

молоко – 300 мл.

желтки – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – по вкусу

крахмал – 2 ст.л.

Для начинки:

соленая карамель – 3-4 ст.л.

груши – 2 шт.

орехи – по вкусу

сахар – по вкусу

корица – по вкусу

ореховый топинг – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить песочное тесто. К размягченному сливочному маслу добавить сахар и яйцо. Перемешать до однородной консистенции.

2. Добавить муку и разрыхлитель и замесить мягкое эластичное тесто. Готовое тесто выложить в форму для выпечки, распределить по дну и сформировать бортики. Форму поставить в холодильник, пока готовится крем.

3. Для заварного крема молоко нужно нагреть, но не доводить до кипения. Отдельно смешать желтки с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом. Добавить немного молока и хорошо перемешать.

4. Когда молоко станет горячим и над ним начнет активно подниматься пар, влить яичную смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая. Варить на небольшом огне до загустения. Готовый крем снять с огня и дать немного остыть.

5. Достать из холодильника охлажденное песочное тесто. Равномерно распределить по его поверхности соленую карамель, а сверху выложить заварной крем.

6. Груши помыть, по желанию очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Выложить их поверх крема.

7. Посыпать тарт измельченными орехами. Отдельно смешать немного сахара с корицей и посыпать этой смесью груши.

8. Выпекать тарт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовую выпечку оставить остывать в форме, после чего осторожно вынуть и нарезать порционными кусочками.

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