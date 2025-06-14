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Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда
Грузинский салат – изысканное блюдо, которое вы легко сможете приготовить в домашних условиях. Здесь сочетаются разнообразные сезонные овощи, а особая изюминка – орехи. Оригинальный вкус вас точно приятно удивит.
Идея приготовления вкусного грузинского салата опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Заправляется оливковым маслом, в сочетании с яблочным уксусом.
Ингредиенты:
- томаты желтый и красный – по 1 шт.
- огурцы – 2 шт.
- красный перец – 1 шт.
- синий лук - половина
- кинза
- петрушка – 4-5 веточек
- грецкие орехи (поджаренные) – 100 г
- уксус яблочный – 30 мл.
- соль – по вкусу
- масло оливковое
Способ приготовления:
1. Нарезать овощи и соединить в салатнике.
2. Орехи взбить блендером.
3. Добавить уксус и снова взбить.
4. Ореховую смесь добавить к салату, посолить.
5. Добавить масло и перемешать.
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