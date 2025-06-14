Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
150
Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда

Грузинский салат – изысканное блюдо, которое вы легко сможете приготовить в домашних условиях. Здесь сочетаются разнообразные сезонные овощи, а особая изюминка – орехи. Оригинальный вкус вас точно приятно удивит.

Идея приготовления вкусного грузинского салата опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Заправляется оливковым маслом, в сочетании с яблочным уксусом.

Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда

Ингредиенты:

  • томаты желтый и красный – по 1 шт.
  • огурцы – 2 шт.
  • красный перец – 1 шт.
  • синий лук - половина
  • кинза
  • петрушка – 4-5 веточек
  • грецкие орехи (поджаренные) – 100 г
  • уксус яблочный – 30 мл.
  • соль – по вкусу
  • масло оливковое

Способ приготовления:

Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда

1. Нарезать овощи и соединить в салатнике.

2. Орехи взбить блендером.

Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда

3. Добавить уксус и снова взбить.

Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда

4. Ореховую смесь добавить к салату, посолить.

Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда

5. Добавить масло и перемешать.

Грузинский салат со свежими овощами и орехами: делимся рецептом очень вкусного и изысканного блюда

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