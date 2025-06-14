Грузинский салат – изысканное блюдо, которое вы легко сможете приготовить в домашних условиях. Здесь сочетаются разнообразные сезонные овощи, а особая изюминка – орехи. Оригинальный вкус вас точно приятно удивит.

Идея приготовления вкусного грузинского салата опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Заправляется оливковым маслом, в сочетании с яблочным уксусом.

Ингредиенты:

томаты желтый и красный – по 1 шт.

огурцы – 2 шт.

красный перец – 1 шт.

синий лук - половина

кинза

петрушка – 4-5 веточек

грецкие орехи (поджаренные) – 100 г

уксус яблочный – 30 мл.

соль – по вкусу

масло оливковое

Способ приготовления:

1. Нарезать овощи и соединить в салатнике.

2. Орехи взбить блендером.

3. Добавить уксус и снова взбить.

4. Ореховую смесь добавить к салату, посолить.

5. Добавить масло и перемешать.

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