Густое и вкусное клубничное варенье на сковороде: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
45
Рецепт клубничного варенья
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Быстрое клубничное варенье – простой, вкусный, зимний десерт. Готовить его можно не только в кастрюле, но и просто на сковороде. Главное – чтобы оно не пригорело.

Клубничное варенье

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного клубничного варенья, которое готовится на сковороде. 

Ингредиенты: 

  • 1 кг клубники
  • 1 кг килограмм сахара
  • щепотка лимонной кислоты
  • две столовые ложки воды

Способ приготовления: 

1. Клубнику тщательно промойте под проточной водой, переберите и срежьте плодоножки. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте на дно две ложки воды. Когда из жидкости начнет подниматься пар, высыпьте на поверхность ягоды. После закипания варите клубнику 10 минут без крышки.

Клубника для варенья

2. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть. Наша задача — выпарить как можно больше жидкости. Периодически перемешивайте массу лопаткой.

Сколько варить варенье

Разлейте по банках и законсервируйте!

Вкусное варенье из клубники

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты