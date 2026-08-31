Густое и вкусное клубничное варенье на сковороде: делимся легким рецептом

Быстрое клубничное варенье – простой, вкусный, зимний десерт. Готовить его можно не только в кастрюле, но и просто на сковороде. Главное – чтобы оно не пригорело.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного клубничного варенья, которое готовится на сковороде.

Ингредиенты:

1 кг клубники

1 кг килограмм сахара

щепотка лимонной кислоты

две столовые ложки воды

Способ приготовления:

1. Клубнику тщательно промойте под проточной водой, переберите и срежьте плодоножки. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте на дно две ложки воды. Когда из жидкости начнет подниматься пар, высыпьте на поверхность ягоды. После закипания варите клубнику 10 минут без крышки.

2. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть. Наша задача — выпарить как можно больше жидкости. Периодически перемешивайте массу лопаткой.

Разлейте по банках и законсервируйте!

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