Смородина – не только полезные и вкусные ягоды, но еще и лучшая основа для джемом и варенья. К тому же готовится такой джем проще простого.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного смородинового джема с водкой.

Ингредиенты:

Смородина 2 кг

Сахар 3 кг

Водка 40 г

Лимонная кислота 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Ягоды взбить блендером, добавить сахар, водку, лимонную кислоту, поставить на огонь и на небольшом огне довести до кипения, при этом постоянно помешивая.

2. Как закипит, проварить еще 15 минут.

3. Разливаем в стерильные баночки и закатываем.

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