Густой смородиной джем с водкой: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
684
Рецепт смородинового джема
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Смородина – не только полезные и вкусные ягоды, но еще и лучшая основа для джемом и варенья. К тому же готовится такой джем проще простого.

Густой смородиной джем с водкой: делимся самым простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного смородинового джема с водкой. 

Ингредиенты: 

  • Смородина 2 кг
  • Сахар 3 кг
  • Водка 40 г
  • Лимонная кислота 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Ягоды взбить блендером, добавить сахар, водку, лимонную кислоту, поставить на огонь и на небольшом огне довести до кипения, при этом постоянно помешивая.

Густой смородиной джем с водкой: делимся самым простым рецептом

2. Как закипит, проварить еще 15 минут. 

Густой смородиной джем с водкой: делимся самым простым рецептом

3. Разливаем в стерильные баночки и закатываем.

Густой смородиной джем с водкой: делимся самым простым рецептом

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