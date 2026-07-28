Густой смородиной джем с водкой: делимся самым простым рецептом
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Смородина – не только полезные и вкусные ягоды, но еще и лучшая основа для джемом и варенья. К тому же готовится такой джем проще простого.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного смородинового джема с водкой.
Ингредиенты:
- Смородина 2 кг
- Сахар 3 кг
- Водка 40 г
- Лимонная кислота 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Ягоды взбить блендером, добавить сахар, водку, лимонную кислоту, поставить на огонь и на небольшом огне довести до кипения, при этом постоянно помешивая.
2. Как закипит, проварить еще 15 минут.
3. Разливаем в стерильные баночки и закатываем.
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