Хачапури-пицца из лаваша, с сыром и желтком за 5 минут: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
471
Рецепт блюда

Хачапури – идеальное блюдо для перекуса. Готовить их можно из дрожжевого теста, а также просто из лаваша. Для начинки идеально подойдет любой сыр, желток.

Хачапури-пицца из лаваша, с сыром и желтком за 5 минут: самый простой рецепт сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы-хачапури из лаваша, с сосисками и сыром. 

Хачапури-пицца из лаваша, с сыром и желтком за 5 минут: самый простой рецепт сытного блюда

Ингредиенты:

  • лаваш 1 большой
  • сосиски 3-4 шт.
  • сливочный крем-сыр 150 г
  • твердый сыр (моцарелла/сулугуни) 150-200 г
  • желток 1 шт.
  • зубочистки

Способ приготовления:

1. Лаваш выкладываем на пергамент.

Хачапури-пицца из лаваша, с сыром и желтком за 5 минут: самый простой рецепт сытного блюда

2. С трех сторон кладем сосиски и плотно заворачиваем их в лаваш, формируя бортики. Фиксируем зубочистками. По центру щедро смазываем сливочным крем-сыром. Засыпаем тертым сыром, оставляя небольшое углубление посередине.

Хачапури-пицца из лаваша, с сыром и желтком за 5 минут: самый простой рецепт сытного блюда

3. Осторожно выкладываем желток в центр. Отправляем в разогретую духовку 180°C на 15-20 минут до румяной корочки и расплавленного сыра.

Хачапури-пицца из лаваша, с сыром и желтком за 5 минут: самый простой рецепт сытного блюда

