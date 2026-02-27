Все рецепты
Хачапури-пицца из лаваша, с сыром и желтком за 5 минут: самый простой рецепт сытного блюда
Хачапури – идеальное блюдо для перекуса. Готовить их можно из дрожжевого теста, а также просто из лаваша. Для начинки идеально подойдет любой сыр, желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы-хачапури из лаваша, с сосисками и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш 1 большой
- сосиски 3-4 шт.
- сливочный крем-сыр 150 г
- твердый сыр (моцарелла/сулугуни) 150-200 г
- желток 1 шт.
- зубочистки
Способ приготовления:
1. Лаваш выкладываем на пергамент.
2. С трех сторон кладем сосиски и плотно заворачиваем их в лаваш, формируя бортики. Фиксируем зубочистками. По центру щедро смазываем сливочным крем-сыром. Засыпаем тертым сыром, оставляя небольшое углубление посередине.
3. Осторожно выкладываем желток в центр. Отправляем в разогретую духовку 180°C на 15-20 минут до румяной корочки и расплавленного сыра.
