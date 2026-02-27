Хачапури – идеальное блюдо для перекуса. Готовить их можно из дрожжевого теста, а также просто из лаваша. Для начинки идеально подойдет любой сыр, желток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы-хачапури из лаваша, с сосисками и сыром.

Ингредиенты:

лаваш 1 большой

сосиски 3-4 шт.

сливочный крем-сыр 150 г

твердый сыр (моцарелла/сулугуни) 150-200 г

желток 1 шт.

зубочистки

Способ приготовления:

1. Лаваш выкладываем на пергамент.

2. С трех сторон кладем сосиски и плотно заворачиваем их в лаваш, формируя бортики. Фиксируем зубочистками. По центру щедро смазываем сливочным крем-сыром. Засыпаем тертым сыром, оставляя небольшое углубление посередине.

3. Осторожно выкладываем желток в центр. Отправляем в разогретую духовку 180°C на 15-20 минут до румяной корочки и расплавленного сыра.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: