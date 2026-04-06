Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Хек в томатном соусе для пасхального стола: делимся рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
381
Хек в томатном соусе для пасхального стола: делимся рецептом полезного блюда

Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, мариновать. Еще из хека можно готовить котлеты и закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного хека в томатном соусе и с луком. 

Ингредиенты: 

  • хек 1,5 кг
  • морковь 1 шт.
  • лук 2 шт
  • томатный сок 500 мл
  • мука 1 ст.л
  • сахар 1 ст.л
  • соль, перец, лавровый лист по вкусу

Способ приготовления: 

1. Обжарьте рыбу.

2. Морковь и лук также обжарьте. 

3. Выложите в кастрюлю слоями рыбу с зажаркой и томатной пастой. Тушите в духовке.

Подавайте с пюре, кашами! 

