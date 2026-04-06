Хек в томатном соусе для пасхального стола: делимся рецептом полезного блюда
Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, мариновать. Еще из хека можно готовить котлеты и закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного хека в томатном соусе и с луком.
Ингредиенты:
- хек 1,5 кг
- морковь 1 шт.
- лук 2 шт
- томатный сок 500 мл
- мука 1 ст.л
- сахар 1 ст.л
- соль, перец, лавровый лист по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте рыбу.
2. Морковь и лук также обжарьте.
3. Выложите в кастрюлю слоями рыбу с зажаркой и томатной пастой. Тушите в духовке.
Подавайте с пюре, кашами!
