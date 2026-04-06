Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, мариновать. Еще из хека можно готовить котлеты и закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного хека в томатном соусе и с луком.

Ингредиенты:

хек 1,5 кг

морковь 1 шт.

лук 2 шт

томатный сок 500 мл

мука 1 ст.л

сахар 1 ст.л

соль, перец, лавровый лист по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте рыбу.

2. Морковь и лук также обжарьте.

3. Выложите в кастрюлю слоями рыбу с зажаркой и томатной пастой. Тушите в духовке.

Подавайте с пюре, кашами!

