Хрустящий и золотистый картофель по-селянски – идеальный горнир на ужин. Блюдо можно подать с любым мясом, рыбой и овощами. Даже в холодном виде такой картофель будет значительно вкуснее привычного пюре.

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Идея приготовления запеченного картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера zefirkaьrecipes в Instagram. Кусочки будут мягкими внутри и очень хрустящими сверху.

Ингредиенты:

картофель

приправа к картофелю

паприка

сушеный чеснок

соль

масло

Способ приготовления:

1. Картошку очень хорошо помыть и разрезать на 8 частиц.

2. Залить горячей водой и оставить на 20-30 минут.

3. Обсушить бумажным полотенцем.

4. Добавить специи, растительное масло и хорошо перемешать.

5. Запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут (зависит от сорта картофеля).

6. Кушать с чесночным соусом.

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