Хрустящая и золотистая картошка по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом, который получится у всех

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Хрустящая и золотистая картошка по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом, который получится у всех

Хрустящий и золотистый картофель по-селянски – идеальный горнир на ужин. Блюдо можно подать с любым мясом, рыбой и овощами. Даже в холодном виде такой картофель будет значительно вкуснее привычного пюре.

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Идея приготовления запеченного картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера zefirkaьrecipes в Instagram. Кусочки будут мягкими внутри и очень хрустящими сверху.

Хрустящая и золотистая картошка по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом, который получится у всех

Ингредиенты:

  • картофель
  • приправа к картофелю
  • паприка
  • сушеный чеснок
  • соль
  • масло

Способ приготовления:

Хрустящая и золотистая картошка по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом, который получится у всех

1. Картошку очень хорошо помыть и разрезать на 8 частиц.

2. Залить горячей водой и оставить на 20-30 минут.

Хрустящая и золотистая картошка по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом, который получится у всех

3. Обсушить бумажным полотенцем.

Хрустящая и золотистая картошка по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом, который получится у всех

4. Добавить специи, растительное масло и хорошо перемешать.

5. Запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут (зависит от сорта картофеля).

Хрустящая и золотистая картошка по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом, который получится у всех

6. Кушать с чесночным соусом.

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