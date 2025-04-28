Хрустящая и золотистая картошка по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом, который получится у всех
Хрустящий и золотистый картофель по-селянски – идеальный горнир на ужин. Блюдо можно подать с любым мясом, рыбой и овощами. Даже в холодном виде такой картофель будет значительно вкуснее привычного пюре.
Идея приготовления запеченного картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера zefirkaьrecipes в Instagram. Кусочки будут мягкими внутри и очень хрустящими сверху.
Ингредиенты:
- картофель
- приправа к картофелю
- паприка
- сушеный чеснок
- соль
- масло
Способ приготовления:
1. Картошку очень хорошо помыть и разрезать на 8 частиц.
2. Залить горячей водой и оставить на 20-30 минут.
3. Обсушить бумажным полотенцем.
4. Добавить специи, растительное масло и хорошо перемешать.
5. Запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут (зависит от сорта картофеля).
6. Кушать с чесночным соусом.
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