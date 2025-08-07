Хрустящая капуста в горячем маринаде: быстро готовится и получается сочной

Хрустящую и сочную капусту можно приготовить в горячем маринаде. При комнатной температуре овощ стоит максимум 4 часа, а затем может долго храниться в холодильнике. Важно добавить много болгарского перца и чеснока – вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления капусты в горячем маринаде опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кг.
  • болгарский перец – 1-2 шт.
  • морковь – 1-2 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 0,5 л.
  • уксус 9% – 100 мл.
  • масло – 100 мл.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 3 ст.л. (не полные)
  • лавровые листья – 2-3 шт.
  • гвоздика – 3-4 шт.
  • перец горошком

Способ приготовления:

1. Нашинковать тоненько овощи и перемешать, но не перетирать.

2. Соединить все ингредиенты для маринада в кастрюле.

3. Как только закипит, снять и залить капусту.

4. Поставить под пресс.

5. Оставить при комнатной температуре на 2-4 часа.

6. Переложить в емкость вместе с маринадом и поместить в холодильник.

