Хрустящую и сочную капусту можно приготовить в горячем маринаде. При комнатной температуре овощ стоит максимум 4 часа, а затем может долго храниться в холодильнике. Важно добавить много болгарского перца и чеснока – вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления капусты в горячем маринаде опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг.

болгарский перец – 1-2 шт.

морковь – 1-2 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

Ингредиенты для маринада:

вода – 0,5 л.

уксус 9% – 100 мл.

масло – 100 мл.

соль – 1 ст.л.

сахар – 3 ст.л. (не полные)

лавровые листья – 2-3 шт.

гвоздика – 3-4 шт.

перец горошком

Способ приготовления:

1. Нашинковать тоненько овощи и перемешать, но не перетирать.

2. Соединить все ингредиенты для маринада в кастрюле.

3. Как только закипит, снять и залить капусту.

4. Поставить под пресс.

5. Оставить при комнатной температуре на 2-4 часа.

6. Переложить в емкость вместе с маринадом и поместить в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: