Хрустящая капуста в горячем маринаде: быстро готовится и получается сочной
Хрустящую и сочную капусту можно приготовить в горячем маринаде. При комнатной температуре овощ стоит максимум 4 часа, а затем может долго храниться в холодильнике. Важно добавить много болгарского перца и чеснока – вкус вас приятно удивит.
Идея приготовления капусты в горячем маринаде опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг.
- болгарский перец – 1-2 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
Ингредиенты для маринада:
- вода – 0,5 л.
- уксус 9% – 100 мл.
- масло – 100 мл.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 3 ст.л. (не полные)
- лавровые листья – 2-3 шт.
- гвоздика – 3-4 шт.
- перец горошком
Способ приготовления:
1. Нашинковать тоненько овощи и перемешать, но не перетирать.
2. Соединить все ингредиенты для маринада в кастрюле.
3. Как только закипит, снять и залить капусту.
4. Поставить под пресс.
5. Оставить при комнатной температуре на 2-4 часа.
6. Переложить в емкость вместе с маринадом и поместить в холодильник.
