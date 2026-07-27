Хрустящая творожная галета с нектаринами: делимся лучшим рецептом летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Хрустящая творожная галета с нектаринами: делимся лучшим рецептом летнего десерта
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Если вы хотите приготовит вкусный, летний десерт, идеальной основой будет творожное тесто, из него можно сделать галету, а также хачапури с сладкой начинкой.

Хрустящая творожная галета с нектаринами: делимся лучшим рецептом летнего десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной галеты с нектаринам и крем-сыром. 

Ингредиенты: 

  • 200 г муки
  • 50 г сахара
  • щепотка соли
  • 0,5 ч.л. ванильного экстракта/ванилина
  • 100 г сливочного масла
  • 50 мл холодной воды
  • яйцо для смазывания
  • миндальные хлопья
  • нектарин

Начинка:

  • 100 г крем-сыра
  • 1-2 ст. л. сахарной пудры
  • цедра лимона
  • ванильный ароматизатор

Способ приготовления: 

1. В чашу высыпаю муку, соль, сахар, ванильный экстракт и сливочное масло. Перемешиваю 2 минуты и вливаю холодную воду. Замешиваю тесто на низкой скорости еще 2-3 минуты, формирую шарик, перекладываю в пакетик и отправляю в холодильник на 10-15 минут.

Хрустящая творожная галета с нектаринами: делимся лучшим рецептом летнего десерта

2. Тесто раскатывайте на пергаменте в тонкий пласт, смажьте кремом (для него смешайте все ингредиенты) и выкладываю нектарин.

Хрустящая творожная галета с нектаринами: делимся лучшим рецептом летнего десерта

3. Заверните края, смажьте желтком и посыпьте сахаром и миндальными хлопьями. Отправьте в разогретую до 180 С духовку на 3-40 минут.

Хрустящая творожная галета с нектаринами: делимся лучшим рецептом летнего десерта

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