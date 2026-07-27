Если вы хотите приготовит вкусный, летний десерт, идеальной основой будет творожное тесто, из него можно сделать галету, а также хачапури с сладкой начинкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной галеты с нектаринам и крем-сыром.

Ингредиенты:

200 г муки

50 г сахара

щепотка соли

0,5 ч.л. ванильного экстракта/ванилина

100 г сливочного масла

50 мл холодной воды

яйцо для смазывания

миндальные хлопья

нектарин

Начинка:

100 г крем-сыра

1-2 ст. л. сахарной пудры

цедра лимона

ванильный ароматизатор

Способ приготовления:

1. В чашу высыпаю муку, соль, сахар, ванильный экстракт и сливочное масло. Перемешиваю 2 минуты и вливаю холодную воду. Замешиваю тесто на низкой скорости еще 2-3 минуты, формирую шарик, перекладываю в пакетик и отправляю в холодильник на 10-15 минут.

2. Тесто раскатывайте на пергаменте в тонкий пласт, смажьте кремом (для него смешайте все ингредиенты) и выкладываю нектарин.

3. Заверните края, смажьте желтком и посыпьте сахаром и миндальными хлопьями. Отправьте в разогретую до 180 С духовку на 3-40 минут.

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