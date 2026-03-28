Хрустящее домашнее печенье "Три горсти": делимся рецептом самого бюджетного и вкусного угощения к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
18
Хрустящее домашнее печенье 'Три горсти': делимся рецептом самого бюджетного и вкусного угощения к чаю

Домашнее печенье – самый простой, быстрый и вкусный десерт, который не нужно долго готовить. Для того, чтобы печенье было хрустящим, готовьте его из песочного теста. А для яркого вкуса добавьте цедру лимона. 

Хрустящее домашнее печенье "Три горсти": делимся рецептом самого бюджетного и вкусного угощения к чаю

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного домашнего печенья, которое готовится из муки, масла и одного яйца. 

Ингредиенты:

  • горсть муки
  • горсть сахара
  • кусочек мягкого сливочного масла
  • 1 яйцо
  • цедра лимона
  • щепотка соли
  • щепотка соды

Способ приготовления: 

1. Соедините по горсти муки и сахара с порцией мягкого масла и перетрите все руками до состояния мелкой крошки. Добавьте яйцо, щепотку соли и соды, после чего замесите эластичное тесто, которое не прилипает к пальцам. Добавьте цедру лимона. 

Хрустящее домашнее печенье "Три горсти": делимся рецептом самого бюджетного и вкусного угощения к чаю

2. Сформируйте из массы небольшие шарики, прижмите их ладонью и по желанию нанесите узор вилкой. Выпекайте на сухом противне при 180 С 15-20 минут до появления золотистых краев.

Хрустящее домашнее печенье "Три горсти": делимся рецептом самого бюджетного и вкусного угощения к чаю

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты