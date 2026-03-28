Домашнее печенье – самый простой, быстрый и вкусный десерт, который не нужно долго готовить. Для того, чтобы печенье было хрустящим, готовьте его из песочного теста. А для яркого вкуса добавьте цедру лимона.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного домашнего печенья, которое готовится из муки, масла и одного яйца.

Ингредиенты:

горсть муки

горсть сахара

кусочек мягкого сливочного масла

1 яйцо

цедра лимона

щепотка соли

щепотка соды

Способ приготовления:

1. Соедините по горсти муки и сахара с порцией мягкого масла и перетрите все руками до состояния мелкой крошки. Добавьте яйцо, щепотку соли и соды, после чего замесите эластичное тесто, которое не прилипает к пальцам. Добавьте цедру лимона.

2. Сформируйте из массы небольшие шарики, прижмите их ладонью и по желанию нанесите узор вилкой. Выпекайте на сухом противне при 180 С 15-20 минут до появления золотистых краев.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: