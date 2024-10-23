Хрустящее шоколадное печенье за 10 минут на Хэллоуин: понравится детям и взрослым
Хэллоуин – один из самых загадочных и мистических праздников, который отмечают в конце октября, а история его началась еще на территории нынешних Великобритании и Северной Ирландии. В Украине его также празднуют, готовят угощения в виде выпечки, сладостей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печенья с шоколадом и хрустящими шариками.
Ингредиенты:
- 100 г мягкого масла
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 350-400 г муки
- 10 г разрыхлителю
- ваниль, щепотка соли
- 200-250 г шариков "готового завтрака"
- 2 темные 56% шоколадки
Способ приготовления:
1. В маслу добавьте сахар, яйцо и соль. Взбейте немного, затем добавьте муку с разрыхлителем, ваниль. Взбейте до однородности.
2. Готовое тесто делим на 30 кусочков.
3. Во внутрь каждого кусочка положите по кусочку шоколада и сформируйте шарики. Сверху выложите шарики. Выпекайте печенье при 180 градусах 20 минут.
После полного охлаждения декорируем растопленным шоколадом.
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