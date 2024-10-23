Хэллоуин – один из самых загадочных и мистических праздников, который отмечают в конце октября, а история его началась еще на территории нынешних Великобритании и Северной Ирландии. В Украине его также празднуют, готовят угощения в виде выпечки, сладостей.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печенья с шоколадом и хрустящими шариками.

Ингредиенты:

100 г мягкого масла

150 г сахара

2 яйца

350-400 г муки

10 г разрыхлителю

ваниль, щепотка соли

200-250 г шариков "готового завтрака"

2 темные 56% шоколадки

Способ приготовления:

1. В маслу добавьте сахар, яйцо и соль. Взбейте немного, затем добавьте муку с разрыхлителем, ваниль. Взбейте до однородности.

2. Готовое тесто делим на 30 кусочков.

3. Во внутрь каждого кусочка положите по кусочку шоколада и сформируйте шарики. Сверху выложите шарики. Выпекайте печенье при 180 градусах 20 минут.

После полного охлаждения декорируем растопленным шоколадом.

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