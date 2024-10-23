Хрустящее шоколадное печенье за 10 минут на Хэллоуин: понравится детям и взрослым

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Хрустящее шоколадное печенье за 10 минут на Хэллоуин: понравится детям и взрослым

Хэллоуин – один из самых загадочных и мистических праздников, который отмечают в конце октября, а история его началась еще на территории нынешних Великобритании и Северной Ирландии. В Украине его также празднуют, готовят угощения в виде выпечки, сладостей.

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Домашнее печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печенья с шоколадом и хрустящими шариками.

Рецепт печенья

Ингредиенты:

  • 100 г мягкого масла
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • 350-400 г муки
  • 10 г разрыхлителю
  • ваниль, щепотка соли
  • 200-250 г шариков "готового завтрака"
  • 2 темные 56% шоколадки

Способ приготовления:

1. В маслу добавьте сахар, яйцо и соль. Взбейте немного, затем добавьте муку с разрыхлителем, ваниль. Взбейте до однородности.

Основа для теста

2. Готовое тесто делим на 30 кусочков.

Готовое тесто

3. Во внутрь каждого кусочка положите по кусочку шоколада и сформируйте шарики. Сверху выложите шарики. Выпекайте печенье при 180 градусах 20 минут.

Сколько выпекать печенье

После полного охлаждения декорируем растопленным шоколадом.

Готовое печенье

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