Хрустящие чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: жирными не будут
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Если вы хотите приготовить вкусные, сытные чебуреки, но без теста, идеальной альтернативой будет кабачок. Для того, чтобы тесто не было жидким, нужно натереть кабачок, посолить его и отставить на 5-7 минут, после отожмите руками жидкость.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ароматных кабачковых чебуреков с мясной начинкой.
Ингредиенты:
- кабачки
- специи
- чеснок
- мука
- желток
- моцарелла или мясной фарш
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте муку, специи, желток, тертый чеснок.
2. Выложите немного теста на противень с пергаментом, сверху мясной фарш или сыр, сверху немного кабачкового теста и запекайте в духовке.
Подавайте со сметаной!
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