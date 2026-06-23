Если вы хотите приготовить вкусные, сытные чебуреки, но без теста, идеальной альтернативой будет кабачок. Для того, чтобы тесто не было жидким, нужно натереть кабачок, посолить его и отставить на 5-7 минут, после отожмите руками жидкость.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ароматных кабачковых чебуреков с мясной начинкой.

Ингредиенты:

кабачки

специи

чеснок

мука

желток

моцарелла или мясной фарш

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте муку, специи, желток, тертый чеснок.

2. Выложите немного теста на противень с пергаментом, сверху мясной фарш или сыр, сверху немного кабачкового теста и запекайте в духовке.

Подавайте со сметаной!

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