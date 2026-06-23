Хрустящие чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: жирными не будут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
696
Хрустящие чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: жирными не будут
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если вы хотите приготовить вкусные, сытные чебуреки, но без теста, идеальной альтернативой будет кабачок. Для того, чтобы тесто не было жидким, нужно натереть кабачок, посолить его и отставить на 5-7 минут, после отожмите руками жидкость.

Хрустящие чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: жирными не будут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ароматных кабачковых чебуреков с мясной начинкой.

Ингредиенты:

  • кабачки
  • специи 
  • чеснок
  • мука
  • желток
  • моцарелла или мясной фарш

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте муку, специи, желток, тертый чеснок.

Хрустящие чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: жирными не будут

2. Выложите немного теста на противень с пергаментом, сверху мясной фарш или сыр, сверху немного кабачкового теста и запекайте в духовке.

Хрустящие чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: жирными не будут

Подавайте со сметаной!

Хрустящие чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: жирными не будут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты