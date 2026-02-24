Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля. Для того, чтобы они не темнели, кулинары советуют добавлять в тесто луковый сок или лук тертый.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов с грибным соусом.

Ингредиенты:

Для дерунов:

Картофель – 6-7 шт.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Сухой чеснок

Соль, перец

Масло для жарки

Для грибной подливки:

Грибы (у меня шимеджи ) – 300 г

Лук – 1 шт.

Сливки 20-30% – 150 мл

Сливочное масло – 30 г

Соль, перец

Сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Картофель и лук перебиваю только в блендере, тогда деруны получаются нежные. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте.

2. Жарьте маленькие деруны на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.

3. Грибная подливка: обжарьте лук до мягкости, добавьте сливочное масло, перемешайте добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока испарится жидкость. Влейте сливки, посолите, поперчите. Тушите 3-5 минут до загустения, по желанию — добавьте сухой чеснок.

Подавайте деруны с соусом!

