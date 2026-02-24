Хрустящие деруны, которые не темнеют: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто

Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля. Для того, чтобы они не темнели, кулинары советуют добавлять в тесто луковый сок или лук тертый.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов с грибным соусом. 

Ингредиенты: 

Для дерунов:

  • Картофель – 6-7 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сухой чеснок
  • Соль, перец
  • Масло для жарки

Для грибной подливки:

  • Грибы (у меня шимеджи ) – 300 г 
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки 20-30% – 150 мл
  • Сливочное масло – 30 г
  • Соль, перец
  • Сухой чеснок

Способ приготовления: 

1. Картофель и лук перебиваю только в блендере, тогда деруны получаются нежные. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте.

2. Жарьте маленькие деруны на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.

3. Грибная подливка: обжарьте лук до мягкости, добавьте сливочное масло, перемешайте добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока испарится жидкость. Влейте сливки, посолите, поперчите. Тушите 3-5 минут до загустения, по желанию — добавьте сухой чеснок.

Подавайте деруны с соусом! 

