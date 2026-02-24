Хрустящие деруны, которые не темнеют: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто
Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля. Для того, чтобы они не темнели, кулинары советуют добавлять в тесто луковый сок или лук тертый.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов с грибным соусом.
Ингредиенты:
Для дерунов:
- Картофель – 6-7 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Сухой чеснок
- Соль, перец
- Масло для жарки
Для грибной подливки:
- Грибы (у меня шимеджи ) – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Сливки 20-30% – 150 мл
- Сливочное масло – 30 г
- Соль, перец
- Сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Картофель и лук перебиваю только в блендере, тогда деруны получаются нежные. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте.
2. Жарьте маленькие деруны на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.
3. Грибная подливка: обжарьте лук до мягкости, добавьте сливочное масло, перемешайте добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока испарится жидкость. Влейте сливки, посолите, поперчите. Тушите 3-5 минут до загустения, по желанию — добавьте сухой чеснок.
Подавайте деруны с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: