Хрустящие деруны с филе: делимся оригинальным рецептом сытного блюда
Деруны – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Готовить их можно с мясом, фаршем, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с филе, и сметанным соусом.
Ингредиенты:
- 400 г замороженного куриного филе или фарша
- 800 г картофеля
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 1 маленький лук
- 2 зубчика чеснока
- 100 г твердого сыра
- 1/2 ч.л. соли, перец
- масло
Соус:
- сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и филе. Добавьте яйца, сметану, муку, специи, сыр тертый и чеснок.
2. Пожарьте деруны.
Смешайте все для соуса и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: