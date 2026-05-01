Деруны – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Готовить их можно с мясом, фаршем, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с филе, и сметанным соусом.

Ингредиенты:

400 г замороженного куриного филе или фарша

800 г картофеля

1 яйцо

1 ст.л. сметаны с горкой

1 маленький лук

2 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

1/2 ч.л. соли, перец

масло

Соус:

сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и филе. Добавьте яйца, сметану, муку, специи, сыр тертый и чеснок.

2. Пожарьте деруны.

Смешайте все для соуса и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: