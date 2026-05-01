Хрустящие деруны с филе: делимся оригинальным рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
Деруны – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Готовить их можно с мясом, фаршем, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с филе, и сметанным соусом.

Ингредиенты:

  • 400 г замороженного куриного филе или фарша
  • 800 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 1 маленький лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 1/2 ч.л. соли, перец
  • масло

Соус:

  • сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и филе. Добавьте яйца, сметану, муку, специи, сыр тертый и чеснок. 

2. Пожарьте деруны.

Смешайте все для соуса и подавайте!

