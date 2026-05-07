Хрустящие домашние наггетсы без капли масла: получатся очень сочными

Екатерина Ягович
Домашние наггетсы легко могут быть не менее вкусными, чем в заведениях быстрого питания. Особенно, если приготовить их в духовке или аэрогриле без большого количества масла. Благодаря правильному маринаду куриное филе остается сочным внутри, а панировка получается хрустящей и золотистой. Такое блюдо отлично подходит для семейного обеда, ужина или перекуса под фильм. А еще наггетсы легко сочетаются с домашними соусами и свежими овощами.

Идея приготовления домашних куриных наггетсов опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • греческий йогурт – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – для панировки для панировки
  • кукурузные хлопья несладкие – 150 г
  • кетчуп – 1 ч.л.
  • соус шрирача – 1 ч.л.

Специи:

  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • мускатный орех – щепотка
  • хлопья чили – по желанию
  • специи к курице – по вкусу

Для соуса:

  • майонез – 3 ст.л.
  • греческий йогурт – 4-5 ст.л.
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • копченая паприка – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе небольшими полосками или слайсами. Не делайте кусочки слишком тонкими, чтобы мясо осталось сочным после запекания.

2. Переложите курицу в миску, добавьте греческий йогурт и все специи. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике примерно на один час.

3. Для панировки измельчите кукурузные хлопья до состояния средней крошки.

4. В отдельной миске взбейте яйца с кетчупом и соусом шрирача.

5. Подготовьте три емкости: с мукой, яичной смесью и кукурузной крошкой.

6. Каждый кусочек курицы сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и после этого хорошо запанируйте в хлопьях.

7. Выложите наггетсы на противень или решетку.

8. Готовьте в духовке при температуре 190 градусов примерно 15-20 минут. В аэрогриле блюдо будет готово за 10-12 минут.

9. Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, измельченную зелень и специи.

