Домашние наггетсы легко могут быть не менее вкусными, чем в заведениях быстрого питания. Особенно, если приготовить их в духовке или аэрогриле без большого количества масла. Благодаря правильному маринаду куриное филе остается сочным внутри, а панировка получается хрустящей и золотистой. Такое блюдо отлично подходит для семейного обеда, ужина или перекуса под фильм. А еще наггетсы легко сочетаются с домашними соусами и свежими овощами.

Идея приготовления домашних куриных наггетсов опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

греческий йогурт – 100 г

яйца – 2 шт.

мука – для панировки для панировки

кукурузные хлопья несладкие – 150 г

кетчуп – 1 ч.л.

соус шрирача – 1 ч.л.

Специи:

соль – по вкусу

перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

мускатный орех – щепотка

хлопья чили – по желанию

специи к курице – по вкусу

Для соуса:

майонез – 3 ст.л.

греческий йогурт – 4-5 ст.л.

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

копченая паприка – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе небольшими полосками или слайсами. Не делайте кусочки слишком тонкими, чтобы мясо осталось сочным после запекания.

2. Переложите курицу в миску, добавьте греческий йогурт и все специи. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике примерно на один час.

3. Для панировки измельчите кукурузные хлопья до состояния средней крошки.

4. В отдельной миске взбейте яйца с кетчупом и соусом шрирача.

5. Подготовьте три емкости: с мукой, яичной смесью и кукурузной крошкой.

6. Каждый кусочек курицы сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и после этого хорошо запанируйте в хлопьях.

7. Выложите наггетсы на противень или решетку.

8. Готовьте в духовке при температуре 190 градусов примерно 15-20 минут. В аэрогриле блюдо будет готово за 10-12 минут.

9. Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, измельченную зелень и специи.

