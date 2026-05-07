Хрустящие домашние наггетсы без капли масла: получатся очень сочными
Домашние наггетсы легко могут быть не менее вкусными, чем в заведениях быстрого питания. Особенно, если приготовить их в духовке или аэрогриле без большого количества масла. Благодаря правильному маринаду куриное филе остается сочным внутри, а панировка получается хрустящей и золотистой. Такое блюдо отлично подходит для семейного обеда, ужина или перекуса под фильм. А еще наггетсы легко сочетаются с домашними соусами и свежими овощами.
Идея приготовления домашних куриных наггетсов опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- греческий йогурт – 100 г
- яйца – 2 шт.
- мука – для панировки для панировки
- кукурузные хлопья несладкие – 150 г
- кетчуп – 1 ч.л.
- соус шрирача – 1 ч.л.
Специи:
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- мускатный орех – щепотка
- хлопья чили – по желанию
- специи к курице – по вкусу
Для соуса:
- майонез – 3 ст.л.
- греческий йогурт – 4-5 ст.л.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- копченая паприка – щепотка
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное филе небольшими полосками или слайсами. Не делайте кусочки слишком тонкими, чтобы мясо осталось сочным после запекания.
2. Переложите курицу в миску, добавьте греческий йогурт и все специи. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике примерно на один час.
3. Для панировки измельчите кукурузные хлопья до состояния средней крошки.
4. В отдельной миске взбейте яйца с кетчупом и соусом шрирача.
5. Подготовьте три емкости: с мукой, яичной смесью и кукурузной крошкой.
6. Каждый кусочек курицы сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и после этого хорошо запанируйте в хлопьях.
7. Выложите наггетсы на противень или решетку.
8. Готовьте в духовке при температуре 190 градусов примерно 15-20 минут. В аэрогриле блюдо будет готово за 10-12 минут.
9. Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, измельченную зелень и специи.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: