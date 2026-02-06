Все рецепты
Хрустящие горячие бутерброды на скорую руку: с колбасой и сыром
Бутерброды значительно вкуснее, если есть их в горячем виде. Хрустящий хлеб прекрасно сочетается с аппетитным сыром и колбасой. Идеальный вариант для быстрого перекуса или завтрака.
Идея приготовления вкусных горячих бутербродов с колбасой опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- батон – 4 кусочка
- колбаса – 150 г
- сыр – 100 г
- квашеный огурец – 1 шт.
- лук – 1 небольшая шт.
- кетчуп – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кусочки батона выложить на противень.
2. Смазать их кетчупом и майонезом.
3. Сверху выложить мелко нарезанный лук.
4. Квашеный огурец нарезать тоненькими кружочками и добавить на батон.
5. Выложить колбасу.
6. Посыпать сверху натертым сыром.
7. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 10-15 минут до румяной корочки.
8. Подавать к столу горячими с вкусным чаем.
