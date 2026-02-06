Бутерброды значительно вкуснее, если есть их в горячем виде. Хрустящий хлеб прекрасно сочетается с аппетитным сыром и колбасой. Идеальный вариант для быстрого перекуса или завтрака.

Идея приготовления вкусных горячих бутербродов с колбасой опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

батон – 4 кусочка

колбаса – 150 г

сыр – 100 г

квашеный огурец – 1 шт.

лук – 1 небольшая шт.

кетчуп – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кусочки батона выложить на противень.

2. Смазать их кетчупом и майонезом.

3. Сверху выложить мелко нарезанный лук.

4. Квашеный огурец нарезать тоненькими кружочками и добавить на батон.

5. Выложить колбасу.

6. Посыпать сверху натертым сыром.

7. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 10-15 минут до румяной корочки.

8. Подавать к столу горячими с вкусным чаем.

