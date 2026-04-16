Хрустящие горячие бутерброды с грибами и сыром: готовятся в духовке
Горячие бутерброды – универсальное блюдо на любой случай. На батон очень вкусно выложить поджаренные грибы, а также сыр. После запекания бутерброды становятся хрустящими и очень аппетитными.
Идея приготовления сытных горячих бутербродов с грибами опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- батон – 6-8 кусочков
- сыр – 100 г
- жареные грибы с луком – 200 г
- майонез или сметана – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала обжарить грибы с луком, солим и добавляем перец по вкусу.
2. Сыр натереть на крупной терке и смешать с грибами.
3. Батон смазать майонезом или сметаной.
4. Выложить грибную начинку.
5. Отправить в духовку.
6. Запекать примерно 10 минут при температуре 180°C до румяной корочки.
