Горячие бутерброды – универсальное блюдо на любой случай. На батон очень вкусно выложить поджаренные грибы, а также сыр. После запекания бутерброды становятся хрустящими и очень аппетитными.

Идея приготовления сытных горячих бутербродов с грибами опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

батон – 6-8 кусочков

сыр – 100 г

жареные грибы с луком – 200 г

майонез или сметана – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала обжарить грибы с луком, солим и добавляем перец по вкусу.

2. Сыр натереть на крупной терке и смешать с грибами.

3. Батон смазать майонезом или сметаной.

4. Выложить грибную начинку.

5. Отправить в духовку.

6. Запекать примерно 10 минут при температуре 180°C до румяной корочки.

