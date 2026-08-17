Хрустящие и очень сочные куриные отбивные в идеальном кляре: жарить не нужно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Идеальный кляр для отбивных
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Куриные отбивные можно готовить как на сковороде, так и просто в духовке или аэрогриле. Для хрустящей корочки используйте панировочные сухари.

Сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных отбивных в хрустящем кляре.

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • Куриное филе 100 г
  • Сухари панко 10 г
  • Специи (куркума, паприка)
  • Растительное масло 3 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе посолить, обвалять в сухарях со специями. Хорошо прижать, чтобы панировка держалась.

Филе в панировке

2. Выложить в форму или аэрогриль, слегка смазать маслом.

Сколько готовить отбивные

Готовить при 180 °C примерно 15 минут, перевернув в процессе!

Готовые отбивные

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