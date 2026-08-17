Хрустящие и очень сочные куриные отбивные в идеальном кляре: жарить не нужно
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Куриные отбивные можно готовить как на сковороде, так и просто в духовке или аэрогриле. Для хрустящей корочки используйте панировочные сухари.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных отбивных в хрустящем кляре.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Куриное филе 100 г
- Сухари панко 10 г
- Специи (куркума, паприка)
- Растительное масло 3 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе посолить, обвалять в сухарях со специями. Хорошо прижать, чтобы панировка держалась.
2. Выложить в форму или аэрогриль, слегка смазать маслом.
Готовить при 180 °C примерно 15 минут, перевернув в процессе!
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