Куриные отбивные можно готовить как на сковороде, так и просто в духовке или аэрогриле. Для хрустящей корочки используйте панировочные сухари.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных отбивных в хрустящем кляре.

Ингредиенты (на 1 порцию):

Куриное филе 100 г

Сухари панко 10 г

Специи (куркума, паприка)

Растительное масло 3 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе посолить, обвалять в сухарях со специями. Хорошо прижать, чтобы панировка держалась.

2. Выложить в форму или аэрогриль, слегка смазать маслом.

Готовить при 180 °C примерно 15 минут, перевернув в процессе!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: