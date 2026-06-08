Хрустящие и очень вкусные маринованные чесночные стрелки: идеально к мясу, картошке и другим гарнирам

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
186
Рецепт маринованных чесночных стрелок
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Не спешите выбрасывать чесночные стрелки, из них можно приготовить вкусные маринованные и консервированные закуски. Достаточно всего лишь добавить специй, и приготовит вкусный маринад.

Хрустящие и очень вкусные маринованные чесночные стрелки: идеально к мясу, картошке и другим гарнирам

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пикантных маринованных чесночных стрелок.

Ингредиенты: 

  • 1,5 кг чесночных стрелок
  • 700 мл воды
  • 4 ст. л. уксуса
  • 3 лавровых листа
  • перец горошек 
  • 100 г сахара
  • две столовые ложки соли

Способ приготовления: 

1. Перед приготовлением заранее простерилизуйте банки, удобнее всего это делать, если налить на дно немного воды и поставить емкость на пару минут в микроволновку. Крышки в микроволновке можно стерилизовать. 

Хрустящие и очень вкусные маринованные чесночные стрелки: идеально к мясу, картошке и другим гарнирам

2. Помойте чесночные стрелки, разложите по банкам и залейте кипятком, сразу прикройте крышками и подождите 15 минут. Затем слейте жидкость в кастрюлю, добавьте лавровые листы, уксус, перец, сахар и соль и доведите маринад до кипения.

Хрустящие и очень вкусные маринованные чесночные стрелки: идеально к мясу, картошке и другим гарнирам

3. После снова залейте стрелки кипящей жидкостью. Также выложите в банки по одному лавровому листу и по два перца из жидкости. Плотно закрутите крышками и накройте консервацию теплым пледом.

Хрустящие и очень вкусные маринованные чесночные стрелки: идеально к мясу, картошке и другим гарнирам

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