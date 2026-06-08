Хрустящие и очень вкусные маринованные чесночные стрелки: идеально к мясу, картошке и другим гарнирам
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Не спешите выбрасывать чесночные стрелки, из них можно приготовить вкусные маринованные и консервированные закуски. Достаточно всего лишь добавить специй, и приготовит вкусный маринад.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пикантных маринованных чесночных стрелок.
Ингредиенты:
- 1,5 кг чесночных стрелок
- 700 мл воды
- 4 ст. л. уксуса
- 3 лавровых листа
- перец горошек
- 100 г сахара
- две столовые ложки соли
Способ приготовления:
1. Перед приготовлением заранее простерилизуйте банки, удобнее всего это делать, если налить на дно немного воды и поставить емкость на пару минут в микроволновку. Крышки в микроволновке можно стерилизовать.
2. Помойте чесночные стрелки, разложите по банкам и залейте кипятком, сразу прикройте крышками и подождите 15 минут. Затем слейте жидкость в кастрюлю, добавьте лавровые листы, уксус, перец, сахар и соль и доведите маринад до кипения.
3. После снова залейте стрелки кипящей жидкостью. Также выложите в банки по одному лавровому листу и по два перца из жидкости. Плотно закрутите крышками и накройте консервацию теплым пледом.
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