Не спешите выбрасывать чесночные стрелки, из них можно приготовить вкусные маринованные и консервированные закуски. Достаточно всего лишь добавить специй, и приготовит вкусный маринад.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пикантных маринованных чесночных стрелок.

Ингредиенты:

1,5 кг чесночных стрелок

700 мл воды

4 ст. л. уксуса

3 лавровых листа

перец горошек

100 г сахара

две столовые ложки соли

Способ приготовления:

1. Перед приготовлением заранее простерилизуйте банки, удобнее всего это делать, если налить на дно немного воды и поставить емкость на пару минут в микроволновку. Крышки в микроволновке можно стерилизовать.

2. Помойте чесночные стрелки, разложите по банкам и залейте кипятком, сразу прикройте крышками и подождите 15 минут. Затем слейте жидкость в кастрюлю, добавьте лавровые листы, уксус, перец, сахар и соль и доведите маринад до кипения.

3. После снова залейте стрелки кипящей жидкостью. Также выложите в банки по одному лавровому листу и по два перца из жидкости. Плотно закрутите крышками и накройте консервацию теплым пледом.

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