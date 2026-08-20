Хрустящие и сочные внутри чебуреки из капусты, с мясной начинкой: делимся рецептом вкусного блюда
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Белокачанная капуста – лучший овощ для приготовления вкусных и сытных голубцов, а также супов и салатов. Еще из нее можно сделать вкусные, хрустящие чебуреки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков из капусты, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Капуста
- Фарш (телятина + лук в соотношении 1:1, соль, перец)
Для кляра:
- Яйцо
- Щепотка соли
- Мука (пшеничная или кукурузная)
Способ приготовления:
1. Отварите капусту несколько минут и удалите мягкие листья.
2. Смешайте фарш с измельченным луком, солью и перцем.
3. Заверните немного фарша в лист капусты — получится конвертик. Обваляйте чебуреки сначала в яйце, затем в муке.
4. Обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
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