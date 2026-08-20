Хрустящие и сочные внутри чебуреки из капусты, с мясной начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Как приготовить чебуреки из капусты
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Белокачанная капуста – лучший овощ для приготовления вкусных и сытных голубцов, а также супов и салатов. Еще из нее можно сделать вкусные, хрустящие чебуреки.

Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков из капусты, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

  • Капуста
  • Фарш (телятина + лук в соотношении 1:1, соль, перец)

Для кляра:

  • Яйцо
  • Щепотка соли
  • Мука (пшеничная или кукурузная)

Способ приготовления:

1. Отварите капусту несколько минут и удалите мягкие листья.

Капустные листья для блюда

2. Смешайте фарш с измельченным луком, солью и перцем.

Мясной фарш

3. Заверните немного фарша в лист капусты — получится конвертик. Обваляйте чебуреки сначала в яйце, затем в муке.

Сколько жарить чебуреки

4. Обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые чебуреки

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