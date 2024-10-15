Хрустящие и золотистые: как вкусно приготовить куриные крылышки в духовке

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт крылышек

Куриные крылышки могут быть основой для приготовления вкусных супов, а также их можно очень вкусно запечь в духовке и приготовить на огне. Для того, чтобы они были хрустящими и сочными, нужно сделать правильно панировку.

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Вкусные запеченные крылышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих, сочных и вкусных запеченных куриных крылышек.

Рецепт крылышек

Ингредиенты:

  • куриные крылышки 1 кг
  • разрыхлитель 1 ч.л
  • мука 3 ст.л
  • чеснок сушеный 1 ч.л
  • приправа к курице 1 ч.л
  • паприка 1 ст.л
  • соль 1 ч.л
  • черный перец
  • сливочное масло 50 г
  • чеснок 5 зуб.
  • зелень по желанию (зеленый лук)

Способ приготовления:

1. Крылья промойте, просушите и удалите (при наличии) третью, самую маленькую "фалангу".

2. Смешайте все сухие ингредиенты. Посыпьте ими крылышки и тщательно перемешайте.

Крылышки в специях

3. Выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.

Сколько готовить крылышки

4. Достаньте мясо из духовки и переверните каждый кусочек и снова отправьте крылышки в духовку запекаться на 10-15 минут.

Запеченные крылышки

5. Соедините растопленное сливочное масло с выжатым чесноком и зеленью. Этой смесью полейте еще горячие крылышки!

Готовые крылышки в соусе

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