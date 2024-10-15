Куриные крылышки могут быть основой для приготовления вкусных супов, а также их можно очень вкусно запечь в духовке и приготовить на огне. Для того, чтобы они были хрустящими и сочными, нужно сделать правильно панировку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих, сочных и вкусных запеченных куриных крылышек.

Ингредиенты:

куриные крылышки 1 кг

разрыхлитель 1 ч.л

мука 3 ст.л

чеснок сушеный 1 ч.л

приправа к курице 1 ч.л

паприка 1 ст.л

соль 1 ч.л

черный перец

сливочное масло 50 г

чеснок 5 зуб.

зелень по желанию (зеленый лук)

Способ приготовления:

1. Крылья промойте, просушите и удалите (при наличии) третью, самую маленькую "фалангу".

2. Смешайте все сухие ингредиенты. Посыпьте ими крылышки и тщательно перемешайте.

3. Выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.

4. Достаньте мясо из духовки и переверните каждый кусочек и снова отправьте крылышки в духовку запекаться на 10-15 минут.

5. Соедините растопленное сливочное масло с выжатым чесноком и зеленью. Этой смесью полейте еще горячие крылышки!

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