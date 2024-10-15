Хрустящие и золотистые: как вкусно приготовить куриные крылышки в духовке
Куриные крылышки могут быть основой для приготовления вкусных супов, а также их можно очень вкусно запечь в духовке и приготовить на огне. Для того, чтобы они были хрустящими и сочными, нужно сделать правильно панировку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих, сочных и вкусных запеченных куриных крылышек.
Ингредиенты:
- куриные крылышки 1 кг
- разрыхлитель 1 ч.л
- мука 3 ст.л
- чеснок сушеный 1 ч.л
- приправа к курице 1 ч.л
- паприка 1 ст.л
- соль 1 ч.л
- черный перец
- сливочное масло 50 г
- чеснок 5 зуб.
- зелень по желанию (зеленый лук)
Способ приготовления:
1. Крылья промойте, просушите и удалите (при наличии) третью, самую маленькую "фалангу".
2. Смешайте все сухие ингредиенты. Посыпьте ими крылышки и тщательно перемешайте.
3. Выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.
4. Достаньте мясо из духовки и переверните каждый кусочек и снова отправьте крылышки в духовку запекаться на 10-15 минут.
5. Соедините растопленное сливочное масло с выжатым чесноком и зеленью. Этой смесью полейте еще горячие крылышки!
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