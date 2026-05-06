Хрустящие наггетсы можно приготовить не только из курицы. Простой вариант из крабовых палочек получается не менее вкусным и очень быстрым в приготовлении. Блюдо подходит как для перекуса, так и для легкого ужина. Все готовится на обычной сковородке без сложных процессов. Сделайте один раз – и этот рецепт точно захочется повторить.

Идея приготовления хрустящих крабовых наггетсов опубликована на странице фудблогера lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 400 г

моцарелла – 200 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 4 ст.л.

мука – 4 ст.л.

петрушка — небольшой пучок

соль – по вкусу

перец – по вкусу

панировочные сухари – для обкатки

яйца – 1-2 шт. (для кляра)

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки и сыр на средней терке и переложите в глубокую миску.

2. Добавьте яйцо, сметану, муку, измельченную петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Сформируйте из полученной смеси небольшие брусочки или овальные наггетсы.

4. Отдельно взбейте яйца для кляра. Каждый кусочек сначала окуните в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

5. Разогрейте сковороду с маслом и выложите наггетсы. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.

6. Переложите готовые наггетсы на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавайте к столу.

