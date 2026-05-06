Хрустящие крабовые наггетсы: нужно просто пожарить на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
Хрустящие наггетсы можно приготовить не только из курицы. Простой вариант из крабовых палочек получается не менее вкусным и очень быстрым в приготовлении. Блюдо подходит как для перекуса, так и для легкого ужина. Все готовится на обычной сковородке без сложных процессов. Сделайте один раз – и этот рецепт точно захочется повторить.

Идея приготовления хрустящих крабовых наггетсов опубликована на странице фудблогера lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 400 г
  • моцарелла – 200 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 4 ст.л.
  • мука – 4 ст.л.
  • петрушка — небольшой пучок
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • панировочные сухари – для обкатки
  • яйца – 1-2 шт. (для кляра)
  • масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки и сыр на средней терке и переложите в глубокую миску.

2. Добавьте яйцо, сметану, муку, измельченную петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Сформируйте из полученной смеси небольшие брусочки или овальные наггетсы.

4. Отдельно взбейте яйца для кляра. Каждый кусочек сначала окуните в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

5. Разогрейте сковороду с маслом и выложите наггетсы. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.

6. Переложите готовые наггетсы на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавайте к столу.

