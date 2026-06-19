Хрустящие крабовые наггетсы с сыром: как приготовить
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Если хочется разнообразить домашнее меню простой и интересной закуской, стоит обратить внимание на крабовые нагетсы с сыром. Благодаря сочетанию крабовых палочек, твёрдого сыра и зелени они обладают насыщенным вкусом и приятной текстурой. Панировочные сухари создают золотистую корочку, которая делает блюдо особенно аппетитным. Готовить такие нагетсы можно в аэрогриле, духовке или на сковороде.
Идея приготовления хрустящих крабовых палочек опубликована на странице фудблогерши foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 400 г
- варёные яйца – 2 шт.
- твёрдый сыр – 200 г
- сырое яйцо – 1–2 шт.
- сметана – 1 ст.л. с горкой
- чеснок – 2 зубчика
- укроп – по вкусу
- петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- яйца – 1–2 шт.
- панировочные сухари – 100 г
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки натрите на мелкой терке или очень мелко нарежьте.
2. Вареные яйца и твёрдый сыр также натрите на тёрке.
3. В глубокой миске смешайте крабовые палочки, вареные яйца, сыр, сметану, сырое яйцо, измельченный чеснок и свежую зелень.
4. Добавьте соль и черный перец по вкусу и хорошо перемешайте массу до однородности.
5. Если смесь получилась слишком сухой и плохо формируется, добавьте ещё одно сырое яйцо.
6. Влажными руками сформируйте небольшие наггетсы одинаковой формы.
7. В отдельной миске взбейте яйца для панировки.
8. Каждый нагетс сначала окуните в взбитое яйцо, а затем тщательно обваляйте в панировочных сухарях.
9. Выложите заготовки в корзину аэрогриля и готовьте при температуре 200 градусов примерно 12–15 минут до золотистого цвета. В середине приготовления нагетсы желательно перевернуть.
10. Если у вас нет аэрогриля, блюдо можно запечь в духовке или обжарить на сковороде до появления румяной корочки.
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