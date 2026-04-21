Хрустящие куриные наггетсы легко приготовить дома без лишних усилий. Для этого понадобятся простые ингредиенты и духовка. Блюдо получается сочным внутри и румяным снаружи. Такие наггетсы хорошо подходят для семейного ужина или быстрого перекуса. А дополнить их можно простым домашним соусом.

Идея приготовления хрустящих куриных наггетсов опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг.

сметана – 3 ст.л.

яйца – 3 шт.

кукурузные хлопья – для панировки

масло – по необходимости

соль – по вкусу

перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Для соуса:

сметана – по вкусу

чеснок – 1-2 зубчика

соль – по вкусу

перец – по вкусу

укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и переложите в чашу блендера.

2. Добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и сметану.

3. Измельчите ингредиенты до однородной массы, чтобы получить нежный фарш.

4. Из готовой массы сформируйте небольшие наггетсы одинаковой формы.

5. Отдельно взбейте яйца до однородности. Кукурузные хлопья слегка измельчите, чтобы они были удобными для панировки.

6. Каждый наггетс сначала окуните в яйцо, после этого обваляйте в кукурузных хлопьях. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Сверху слегка сбрызните или полейте небольшим количеством масла.

7. Запекайте наггетсы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут до румяной корочки.

8. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком, добавьте соль, перец и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте до однородности.

9. Готовые куриные наггетсы подавайте горячими вместе с соусом. Блюдо получается хрустящим, ароматным и прекрасно подходит для домашнего меню на любой случай.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: