Хрустящие куриные наггетсы в духовке: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Хрустящие куриные наггетсы в духовке: как приготовить

Хрустящие куриные наггетсы легко приготовить дома без лишних усилий. Для этого понадобятся простые ингредиенты и духовка. Блюдо получается сочным внутри и румяным снаружи. Такие наггетсы хорошо подходят для семейного ужина или быстрого перекуса. А дополнить их можно простым домашним соусом.

Идея приготовления хрустящих куриных наггетсов опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Хрустящие куриные наггетсы в духовке: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 кг.
  • сметана – 3 ст.л.
  • яйца – 3 шт.
  • кукурузные хлопья – для панировки
  • масло – по необходимости
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу

Для соуса:

  • сметана – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Хрустящие куриные наггетсы в духовке: как приготовить

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и переложите в чашу блендера.

2. Добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и сметану.

3. Измельчите ингредиенты до однородной массы, чтобы получить нежный фарш.

Хрустящие куриные наггетсы в духовке: как приготовить

4. Из готовой массы сформируйте небольшие наггетсы одинаковой формы.

5. Отдельно взбейте яйца до однородности. Кукурузные хлопья слегка измельчите, чтобы они были удобными для панировки.

Хрустящие куриные наггетсы в духовке: как приготовить

6. Каждый наггетс сначала окуните в яйцо, после этого обваляйте в кукурузных хлопьях. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Сверху слегка сбрызните или полейте небольшим количеством масла.

7. Запекайте наггетсы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут до румяной корочки.

Хрустящие куриные наггетсы в духовке: как приготовить

8. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком, добавьте соль, перец и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте до однородности.

9. Готовые куриные наггетсы подавайте горячими вместе с соусом. Блюдо получается хрустящим, ароматным и прекрасно подходит для домашнего меню на любой случай.

