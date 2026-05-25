Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде: есть можно через час
Малосольные огурцы – идеальная домашняя закуска, которую можно готовить со специями, чесноком, укропом. Стоит отметить, что маринад можно делать на минеральной воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов с горчицей, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- Огурцы 450 г
- Укроп, чеснок по вкусу
- Соль 1 ч л
- Сахар 1 ч л
- Горчица 1 ст л
- Вода газированная 450 мл
Способ приготовления:
1. Огурцы нарежем, добавим укроп, чеснок по вкусу.
2. Смешайте чайную соли, чайную сахара и столовую горчицы и всыпьте в банку с овощами.
3. Вливаем сильно газированную воду и готово. Можно подождать час, день а можно съесть сразу!
