Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде: есть можно через час

Ирина Мельниченко
Малосольные огурцы – идеальная домашняя закуска, которую можно готовить со специями, чесноком, укропом. Стоит отметить, что маринад можно делать на минеральной воде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов с горчицей, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

  • Огурцы 450 г
  • Укроп, чеснок по вкусу
  • Соль 1 ч л
  • Сахар 1 ч л
  • Горчица 1 ст л
  • Вода газированная 450 мл

Способ приготовления:

1. Огурцы нарежем, добавим укроп, чеснок по вкусу.

2. Смешайте чайную соли, чайную сахара и столовую горчицы и всыпьте в банку с овощами.

3. Вливаем сильно газированную воду и готово. Можно подождать час, день а можно съесть сразу!

