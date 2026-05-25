Малосольные огурцы – идеальная домашняя закуска, которую можно готовить со специями, чесноком, укропом. Стоит отметить, что маринад можно делать на минеральной воде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов с горчицей, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Огурцы 450 г

Укроп, чеснок по вкусу

Соль 1 ч л

Сахар 1 ч л

Горчица 1 ст л

Вода газированная 450 мл

Способ приготовления:

1. Огурцы нарежем, добавим укроп, чеснок по вкусу.

2. Смешайте чайную соли, чайную сахара и столовую горчицы и всыпьте в банку с овощами.

3. Вливаем сильно газированную воду и готово. Можно подождать час, день а можно съесть сразу!

