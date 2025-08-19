Хрустящие маринованные огурцы "Верес" на зиму: самый простой рецепт

Хрустящие маринованные огурцы 'Верес' на зиму: самый простой рецепт

Маринованные огурцы – лучшая зимняя закуска, которую умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса лучше всего добавлять листья смородины, укроп, а также кетчуп, чеснок.

Как вкусно замариновать огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих огурцов на зиму "Верес".

Рецепт огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы

Маринад: 

  • 1,5 л воды
  • 200 г сахара
  • 2 ст.л соли
  • 1 стакан уксуса 9% (200 мл)

Способ приготовления:

1. На дно банки кладу листья хрена, вишни, смородины, по 2 зубчика чеснока и по пару горошин перца горошком и душистого.

Огурцы для закуски

2. Огурцы заливаем кипятком накрываем крышкой и пусть так они постоят минут 15.

3. А тем временем приготовим маринад: смешайте все ингредиенты, доведите до кипятком. 

Маринад для блюда

4. Сливаем воду с огурцов, и в каждую банку всыпаем по 1 ч.л горчицы в зернах. Заливаем огурцы только закипевшим маринадом и консервируем.

Готовые огурцы

