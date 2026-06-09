Домашние наггетсы из крабовых палочек – это простая альтернатива традиционным закускам. Благодаря сочетанию сыра, зелени и панировки они получаются сочными внутри и румяными снаружи. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, которые легко найти в любом магазине.

Идея приготовления хрустящих крабовых наггетсов опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

твердый сыр – 150 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Для панировки:

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – для обвалки

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки измельчите вилкой или мелко нарежьте ножом. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

2. В глубокой миске смешайте крабовые палочки, сыр, яйцо, сметану и муку. Добавьте измельченную зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте массу до однородности.

3. Слегка смочите руки водой и сформируйте небольшие наггетсы одинакового размера.

4. Отдельно взбейте яйцо для панировки. Каждый наггетс сначала окуните в яйцо, а затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях.

5. Выложите заготовки на противень, решетку или в чашу мультипечи. Готовьте до появления золотистой корочки и полной готовности внутри.

6. Подавайте наггетсы горячими или теплыми вместе с любимым соусом, свежими овощами или зеленью.

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