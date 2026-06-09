Хрустящие наггетсы из крабовых палочек: готовятся элементарно
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Домашние наггетсы из крабовых палочек – это простая альтернатива традиционным закускам. Благодаря сочетанию сыра, зелени и панировки они получаются сочными внутри и румяными снаружи. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, которые легко найти в любом магазине.
Идея приготовления хрустящих крабовых наггетсов опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- твердый сыр – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Для панировки:
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – для обвалки
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки измельчите вилкой или мелко нарежьте ножом. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
2. В глубокой миске смешайте крабовые палочки, сыр, яйцо, сметану и муку. Добавьте измельченную зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте массу до однородности.
3. Слегка смочите руки водой и сформируйте небольшие наггетсы одинакового размера.
4. Отдельно взбейте яйцо для панировки. Каждый наггетс сначала окуните в яйцо, а затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях.
5. Выложите заготовки на противень, решетку или в чашу мультипечи. Готовьте до появления золотистой корочки и полной готовности внутри.
6. Подавайте наггетсы горячими или теплыми вместе с любимым соусом, свежими овощами или зеленью.
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