Хрустящие рогалики на воде: самый простой рецепт домашней выпечки к чаю

Ирина Мельниченко
Лучший десерт, кроме тортов и пирожных к чаю – рогалики. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют готовить тесто на воде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с фруктовым вареньем. 

Ингредиенты: 

  • 100 мл. теплой воды
  • 70 мл. растительного масла
  • 0,5 ч.л. соли
  • 2 ч.л. сахара
  • ванилин
  • цедра цитрусовых
  • 300 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • любое фруктовое варенье

Способ приготовления: 

1. Тесто: к теплой воде добавляем масло, соль, сахар, ароматизатор ванили и цедру цитрусовых, хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто, долго вымешивать не нужно. Перекладываем его в пакет и оставляем "отдохнуть" на 30 минут при комнатной температуре.

2. После раскатываем тесто в тонкий пласт и делим на треугольники. Выкладываем варенье на тесто и скручиваем в рогалики, отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.

Готовые рогалики посыпаем сахарной пудрой.

