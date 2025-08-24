Лучший десерт, кроме тортов и пирожных к чаю – рогалики. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют готовить тесто на воде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с фруктовым вареньем.

Ингредиенты:

100 мл. теплой воды

70 мл. растительного масла

0,5 ч.л. соли

2 ч.л. сахара

ванилин

цедра цитрусовых

300 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

любое фруктовое варенье

Способ приготовления:

1. Тесто: к теплой воде добавляем масло, соль, сахар, ароматизатор ванили и цедру цитрусовых, хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто, долго вымешивать не нужно. Перекладываем его в пакет и оставляем "отдохнуть" на 30 минут при комнатной температуре.

2. После раскатываем тесто в тонкий пласт и делим на треугольники. Выкладываем варенье на тесто и скручиваем в рогалики, отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.

Готовые рогалики посыпаем сахарной пудрой.

