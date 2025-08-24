Хрустящие рогалики на воде: самый простой рецепт домашней выпечки к чаю
Лучший десерт, кроме тортов и пирожных к чаю – рогалики. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют готовить тесто на воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с фруктовым вареньем.
Ингредиенты:
- 100 мл. теплой воды
- 70 мл. растительного масла
- 0,5 ч.л. соли
- 2 ч.л. сахара
- ванилин
- цедра цитрусовых
- 300 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- любое фруктовое варенье
Способ приготовления:
1. Тесто: к теплой воде добавляем масло, соль, сахар, ароматизатор ванили и цедру цитрусовых, хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто, долго вымешивать не нужно. Перекладываем его в пакет и оставляем "отдохнуть" на 30 минут при комнатной температуре.
2. После раскатываем тесто в тонкий пласт и делим на треугольники. Выкладываем варенье на тесто и скручиваем в рогалики, отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.
Готовые рогалики посыпаем сахарной пудрой.
