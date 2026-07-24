Домашние рогалики – вкусный и очень простой десерт к чаю, который можно готовить с любой начинкой. А для теста понадобится маслом и мука.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с шоколадом.

Ингредиенты:

250 мл теплого кефира

3 ст. л. сахара

3 ст. л. растительного масла

1 яйцо

10 г сухих дрожжей

примерно 500 г муки

сахарная пудра — для посыпки

Способ приготовления:

1. Смешайте теплый кефир с дрожжами и сахаром. Добавьте яйцо и масло, перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

2. Разделите тесто на 2 части, раскатайте, сформируйте рогалики с любимой начинкой и выпекайте при 170 °C примерно 15 минут до золотистого цвета.

Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой!

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