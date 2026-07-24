Хрустящие рогалики с шоколадом: рецепт лучшего домашнего десерта к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
588
Домашние рогалики с шоколадом
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Домашние рогалики – вкусный и очень простой десерт к чаю, который можно готовить с любой начинкой. А для теста понадобится маслом и мука.

Хрустящие рогалики с шоколадом: рецепт лучшего домашнего десерта к чаю

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с шоколадом. 

Ингредиенты: 

  • 250 мл теплого кефира
  • 3 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 яйцо
  • 10 г сухих дрожжей
  • примерно 500 г муки
  • сахарная пудра — для посыпки

Способ приготовления: 

1. Смешайте теплый кефир с дрожжами и сахаром. Добавьте яйцо и масло, перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

Хрустящие рогалики с шоколадом: рецепт лучшего домашнего десерта к чаю

2. Разделите тесто на 2 части, раскатайте, сформируйте рогалики с любимой начинкой и выпекайте при 170 °C примерно 15 минут до золотистого цвета.

Хрустящие рогалики с шоколадом: рецепт лучшего домашнего десерта к чаю

Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой!

Хрустящие рогалики с шоколадом: рецепт лучшего домашнего десерта к чаю

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