Хрустящие рогалики с шоколадом: рецепт лучшего домашнего десерта к чаю
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Домашние рогалики – вкусный и очень простой десерт к чаю, который можно готовить с любой начинкой. А для теста понадобится маслом и мука.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов с шоколадом.
Ингредиенты:
- 250 мл теплого кефира
- 3 ст. л. сахара
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 яйцо
- 10 г сухих дрожжей
- примерно 500 г муки
- сахарная пудра — для посыпки
Способ приготовления:
1. Смешайте теплый кефир с дрожжами и сахаром. Добавьте яйцо и масло, перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.
2. Разделите тесто на 2 части, раскатайте, сформируйте рогалики с любимой начинкой и выпекайте при 170 °C примерно 15 минут до золотистого цвета.
Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой!
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