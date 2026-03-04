Сырные шарики – замечательная закуска к вину или просто снек к фильму. Такое блюдо очень легко можно приготовить в домашних условиях, если воспользоваться следующим рецептом. Получится особенно вкусно, если добавить любимый соус.

Идея приготовления хрустящих сырных шариков опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

сыр, который хорошо плавится – 300 г

яичные белки – 3 шт. (2 шт в шарики, один для обмакивания перед панировкой)

мука – 3 ст.л

соль

панировочные сухари

масло для фритюра

Способ приготовления:

1. Белки с солью взбить до устойчивых пиков.

2. Добавить тертый сыр.

3. Перемешать, вмещать муку.

4. Скатать шарики весом 20-30 г.

5. Обмакнуть в белок, обвалять в сухарях.

6. Обжарить в кипящем масле.

7. Подавать сразу.

