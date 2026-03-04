Все рецепты
Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом
Сырные шарики – замечательная закуска к вину или просто снек к фильму. Такое блюдо очень легко можно приготовить в домашних условиях, если воспользоваться следующим рецептом. Получится особенно вкусно, если добавить любимый соус.
Идея приготовления хрустящих сырных шариков опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр, который хорошо плавится – 300 г
- яичные белки – 3 шт. (2 шт в шарики, один для обмакивания перед панировкой)
- мука – 3 ст.л
- соль
- панировочные сухари
- масло для фритюра
Способ приготовления:
1. Белки с солью взбить до устойчивых пиков.
2. Добавить тертый сыр.
3. Перемешать, вмещать муку.
4. Скатать шарики весом 20-30 г.
5. Обмакнуть в белок, обвалять в сухарях.
6. Обжарить в кипящем масле.
7. Подавать сразу.
