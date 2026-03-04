Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
123
Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом

Сырные шарики – замечательная закуска к вину или просто снек к фильму. Такое блюдо очень легко можно приготовить в домашних условиях, если воспользоваться следующим рецептом. Получится особенно вкусно, если добавить любимый соус.

Идея приготовления хрустящих сырных шариков опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом

Ингредиенты:

  • сыр, который хорошо плавится – 300 г
  • яичные белки – 3 шт. (2 шт в шарики, один для обмакивания перед панировкой)
  • мука – 3 ст.л
  • соль
  • панировочные сухари
  • масло для фритюра

Способ приготовления:

Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом

1. Белки с солью взбить до устойчивых пиков.

2. Добавить тертый сыр.

Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом

3. Перемешать, вмещать муку.

4. Скатать шарики весом 20-30 г.

Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом

5. Обмакнуть в белок, обвалять в сухарях.

Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом

6. Обжарить в кипящем масле.

7. Подавать сразу.

Хрустящие сырные шарики в панировке: можно подать с любимым соусом

