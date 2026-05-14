Хрустящие сырные трубочки с очень вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
168
Хрустящие сырные трубочки с очень вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Твердый сыр, моцарелла, творог – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, запеканок, пирогов. Еще можно готовить трубочки, салаты, омлет.

Хрустящие сырные трубочки с очень вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих сырных трубочек с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 150 мл
  • Мука – 130-150 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Сливочное масло – 90 г
  • Соль – щепотка

Начинка:

  • Сливочный сыр – 300 г
  • Сливки (30%) – 100 мл
  • Красная с/с рыба – 80 г
  • Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем яйца, молоко и предварительно растопленное (но не горячее) сливочное масло, перемешиваем. Добавляем муку и соль и тщательно перемешиваем.

Хрустящие сырные трубочки с очень вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для праздничного стола

2. Выпекаем в вафельнице (или на гриле) до золотистого цвета.

Хрустящие сырные трубочки с очень вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для праздничного стола

3. Пока вафли горячие, быстро скручиваем их в трубочки. Оставляем охлаждаться на решетке швом вниз.

Хрустящие сырные трубочки с очень вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для праздничного стола

4. Холодные сливки взбиваем со сливочным сыром до загустения. Добавляем мелко нарезанный укроп и небольшими кусочками рыбу. Начиняем трубочки.

Хрустящие сырные трубочки с очень вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты