Твердый сыр, моцарелла, творог – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, запеканок, пирогов. Еще можно готовить трубочки, салаты, омлет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих сырных трубочек с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Молоко – 150 мл

Мука – 130-150 г

Сыр твердый – 100 г

Сливочное масло – 90 г

Соль – щепотка

Начинка:

Сливочный сыр – 300 г

Сливки (30%) – 100 мл

Красная с/с рыба – 80 г

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем яйца, молоко и предварительно растопленное (но не горячее) сливочное масло, перемешиваем. Добавляем муку и соль и тщательно перемешиваем.

2. Выпекаем в вафельнице (или на гриле) до золотистого цвета.

3. Пока вафли горячие, быстро скручиваем их в трубочки. Оставляем охлаждаться на решетке швом вниз.

4. Холодные сливки взбиваем со сливочным сыром до загустения. Добавляем мелко нарезанный укроп и небольшими кусочками рыбу. Начиняем трубочки.

