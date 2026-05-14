Хрустящие сырные трубочки с очень вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для праздничного стола
Твердый сыр, моцарелла, творог – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, запеканок, пирогов. Еще можно готовить трубочки, салаты, омлет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих сырных трубочек с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 150 мл
- Мука – 130-150 г
- Сыр твердый – 100 г
- Сливочное масло – 90 г
- Соль – щепотка
Начинка:
- Сливочный сыр – 300 г
- Сливки (30%) – 100 мл
- Красная с/с рыба – 80 г
- Укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем яйца, молоко и предварительно растопленное (но не горячее) сливочное масло, перемешиваем. Добавляем муку и соль и тщательно перемешиваем.
2. Выпекаем в вафельнице (или на гриле) до золотистого цвета.
3. Пока вафли горячие, быстро скручиваем их в трубочки. Оставляем охлаждаться на решетке швом вниз.
4. Холодные сливки взбиваем со сливочным сыром до загустения. Добавляем мелко нарезанный укроп и небольшими кусочками рыбу. Начиняем трубочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: