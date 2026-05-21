Куриные крылышки в духовке – одна из самых популярных домашних закусок, которую легко приготовить без фритюра. Если добавить ароматный луковый кляр, мясо получится сочным внутри и хрустящим снаружи. Такой рецепт прекрасно подойдет для ужина, просмотра фильма или большой компании. Главное – хорошо замариновать крылышки и запечь их до румяной корочки.

Идея приготовления хрустящих куриных крыльев в луковом кляре опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

растительное масло – 1-2 ст.л.

Для лукового кляра:

крупный лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

картофельный крахмал – 1 ст.л.

вода газированная или обычная – примерно 20 мл.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Дополнительно:

мука – для обвалки

Способ приготовления:

1. Разделите куриные крылышки по суставам на две части и переложите в глубокую миску. Добавьте соль, черный перец, сухой чеснок, копченую паприку и масло.

2. Хорошо перемешайте руками, чтобы специи равномерно покрыли мясо. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут.

3. Для приготовления кляра натрите лук на мелкой терке или измельчите блендером до однородной массы.

4. Добавьте яйцо, соль и перец, после чего перемешайте вилкой или венчиком.

5. Всыпьте муку и картофельный крахмал, тщательно вымешайте массу без комочков. Влейте немного воды, чтобы кляр стал густым, но пластичным.

6. Каждое крылышко сначала обваляйте в муке – так кляр будет лучше держаться во время запекания. Затем окуните мясо в луковую смесь и выложите на противень, застеленный пергаментом.

7. Запекайте крылышки в разогретой духовке при температуре 190-200 градусов примерно 35-45 минут. В процессе приготовления переверните крылышки один раз, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон.

8. Подавайте блюдо горячим вместе с любимым соусом, свежими овощами или картофелем. Крылышки получаются очень ароматными, сочными и с аппетитной хрустящей корочкой.

