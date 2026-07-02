Маринованный лук – идеальная закуска к мясу. Для того, чтобы лук был не горьким, его нужно залить сначала кипятком, а также добавить уксус и сахар. Так лук будет хрустящим и вкусным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящего и вкусного маринованного лука к мясным блюдам.

Ингредиенты:

лук

соль – 1/2 ч.л.,

петрушка – пучок

винный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонкими слайсами лук, добавьте уксус, зелень и соль. Маринуйте около 1 часа.

Подавайте к мясным блюдам!

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