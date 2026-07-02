Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
828
Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: рассказываем, как правильно приготовить
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Маринованный лук – идеальная закуска к мясу. Для того, чтобы лук был не горьким, его нужно залить сначала кипятком, а также добавить уксус и сахар. Так лук будет хрустящим и вкусным. 

Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: рассказываем, как правильно приготовить

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящего и вкусного маринованного лука к мясным блюдам. 

Ингредиенты: 

  • лук
  • соль – 1/2 ч.л.,
  • петрушка – пучок
  • винный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Нарежьте тонкими слайсами лук, добавьте уксус, зелень и соль. Маринуйте около 1 часа.

Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: рассказываем, как правильно приготовить

Подавайте к мясным блюдам!

Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: рассказываем, как правильно приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты