Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: рассказываем, как правильно приготовить
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Маринованный лук – идеальная закуска к мясу. Для того, чтобы лук был не горьким, его нужно залить сначала кипятком, а также добавить уксус и сахар. Так лук будет хрустящим и вкусным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящего и вкусного маринованного лука к мясным блюдам.
Ингредиенты:
- лук
- соль – 1/2 ч.л.,
- петрушка – пучок
- винный уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте тонкими слайсами лук, добавьте уксус, зелень и соль. Маринуйте около 1 часа.
Подавайте к мясным блюдам!
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