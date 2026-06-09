Лаваш – лучшая альтернатива теста. Готовить из него можно вкусные закуски – трубочки с разными начинками, а также шаурму, запеканки и пироги. Стоит отметить, что домашний лаваш можно приготовить из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного штруделя из лаваша, с творожной начинкой.

Ингредиенты:

70г лаваш

250г г творог кисломолочный 5%

3 яйца

подсластитель

30г чиа

5 г кунжут

Способ приготовления:

1. К творогу добавлю яйцо и белок, подсластитель и чиа. Оставляем на 5-10 минут.

2. Смазываем массой лаваш. Скручиваем рулетом, смазываем желтком. Посыпаем тесто кунжутом и в духовку при 180 С на 20-30 минут.

Приятного аппетита!

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