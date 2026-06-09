Хрустящий рулет из лаваша со сладкой творожной начинкой: рецепт самого легкого десерта
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Лаваш – лучшая альтернатива теста. Готовить из него можно вкусные закуски – трубочки с разными начинками, а также шаурму, запеканки и пироги. Стоит отметить, что домашний лаваш можно приготовить из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного штруделя из лаваша, с творожной начинкой.
Ингредиенты:
- 70г лаваш
- 250г г творог кисломолочный 5%
- 3 яйца
- подсластитель
- 30г чиа
- 5 г кунжут
Способ приготовления:
1. К творогу добавлю яйцо и белок, подсластитель и чиа. Оставляем на 5-10 минут.
2. Смазываем массой лаваш. Скручиваем рулетом, смазываем желтком. Посыпаем тесто кунжутом и в духовку при 180 С на 20-30 минут.
Приятного аппетита!
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