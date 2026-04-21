Хрустящий салат из битых огурцов и редиса: идеальная закуска для весеннего периода
Хрустящий салат из огурцов и редиса – простая и быстрая закуска для весеннего меню. Он готовится из доступных сезонных овощей и получается очень свежим.
Идея приготовления хрустящего салата из огурцов и редиса опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- огурец свежий – 2-3 шт.
- редиска – 5-7 шт.
- лук – 1 небольшой
- чеснок – 2 зубчика
- зелень (укроп или петрушка) – по вкусу
- масло – 1 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте и нарежьте кусочками примерно по 2 сантиметра.
2. Редис также нарежьте на небольшие кусочки.
3. Выложите овощи на доску или в широкую миску.
4. Слегка прижмите огурцы и редис ножом или кухонным молотком, чтобы они немного треснули.
5. Такой способ помогает овощам быстрее пустить сок и лучше впитать заправку.
6. Переложите подготовленные овощи в миску.
7. Добавьте тонко нарезанный лук, измельченный чеснок и зелень.
8. Заправьте салат маслом, соевым соусом и уксусом.
9. Добавьте соль и небольшое количество сахара для баланса вкуса.
10. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
11. Оставьте салат настояться примерно на 15-20 минут, чтобы овощи стали еще сочнее и ароматнее.
12. Готовый салат из битых огурцов и редиса подавайте сразу после настаивания.
13. Блюдо получается хрустящим, свежим и идеально подходит для весеннего меню.
