Хрустящий салат из огурцов и редиса – простая и быстрая закуска для весеннего меню. Он готовится из доступных сезонных овощей и получается очень свежим.

Идея приготовления хрустящего салата из огурцов и редиса опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

огурец свежий – 2-3 шт.

редиска – 5-7 шт.

лук – 1 небольшой

чеснок – 2 зубчика

зелень (укроп или петрушка) – по вкусу

масло – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

соль – по вкусу

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и нарежьте кусочками примерно по 2 сантиметра.

2. Редис также нарежьте на небольшие кусочки.

3. Выложите овощи на доску или в широкую миску.

4. Слегка прижмите огурцы и редис ножом или кухонным молотком, чтобы они немного треснули.

5. Такой способ помогает овощам быстрее пустить сок и лучше впитать заправку.

6. Переложите подготовленные овощи в миску.

7. Добавьте тонко нарезанный лук, измельченный чеснок и зелень.

8. Заправьте салат маслом, соевым соусом и уксусом.

9. Добавьте соль и небольшое количество сахара для баланса вкуса.

10. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

11. Оставьте салат настояться примерно на 15-20 минут, чтобы овощи стали еще сочнее и ароматнее.

12. Готовый салат из битых огурцов и редиса подавайте сразу после настаивания.

13. Блюдо получается хрустящим, свежим и идеально подходит для весеннего меню.

