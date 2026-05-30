Самый простой домашний десерт – песочный пирог. А для яркого вкуса можно добавить ягодный джем, а также просто ягоды, творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и хрустящего тертого пирога с джемом.

Ингредиенты:

350 г муки

180 г холодного масла/спреда

20 г сахарной пудры, щепотка соли

1 яйцо

80 г сметаны

2-4 ст.л. воды

0,5 л банка варенья/джема или повидла

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Муку, пудру и соль смешиваем, добавляем натертое холодное масло, перетираем руками в крошку, добавляем яйцо, сметану, воду, замешиваем тесто которое не липнет к рукам, вымешивать долго не надо.

2. 1/3 теста кладем в морозилку, а большую часть в холодильник на 1 час.

3. Большую часть теста раскатываем, выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и натираем замороженный кусочек теста сверху.

4. Выпекаем пирог при 180 С 30-40 минут до румяности, охлаждаем и посыпаем пудрой.

