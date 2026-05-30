Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим домашним десертом к чаю
Самый простой домашний десерт – песочный пирог. А для яркого вкуса можно добавить ягодный джем, а также просто ягоды, творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и хрустящего тертого пирога с джемом.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 180 г холодного масла/спреда
- 20 г сахарной пудры, щепотка соли
- 1 яйцо
- 80 г сметаны
- 2-4 ст.л. воды
- 0,5 л банка варенья/джема или повидла
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Муку, пудру и соль смешиваем, добавляем натертое холодное масло, перетираем руками в крошку, добавляем яйцо, сметану, воду, замешиваем тесто которое не липнет к рукам, вымешивать долго не надо.
2. 1/3 теста кладем в морозилку, а большую часть в холодильник на 1 час.
3. Большую часть теста раскатываем, выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и натираем замороженный кусочек теста сверху.
4. Выпекаем пирог при 180 С 30-40 минут до румяности, охлаждаем и посыпаем пудрой.
