Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим домашним десертом к чаю

Ирина Мельниченко
Самый простой домашний десерт – песочный пирог. А для яркого вкуса можно добавить ягодный джем, а также просто ягоды, творог. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и хрустящего тертого пирога с джемом.

Ингредиенты: 

  • 350 г муки
  • 180 г холодного масла/спреда
  • 20 г сахарной пудры, щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 80 г сметаны
  • 2-4 ст.л. воды
  • 0,5 л банка варенья/джема или повидла
  • сахарная пудра

Способ приготовления: 

1. Муку, пудру и соль смешиваем, добавляем натертое холодное масло, перетираем руками в крошку, добавляем яйцо, сметану, воду, замешиваем тесто которое не липнет к рукам, вымешивать долго не надо.

2. 1/3 теста кладем в морозилку, а большую часть в холодильник на 1 час.

3. Большую часть теста раскатываем, выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и натираем замороженный кусочек теста сверху.

4. Выпекаем пирог при 180 С 30-40 минут до румяности, охлаждаем и посыпаем пудрой.

