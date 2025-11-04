Если вы хотите приготовить вкусный запеченный картофель, кулинары советуют перед приготовлением картофель немного сварить или просто залить кипятком на 10 минут. Для золотистой корочки кулинары советуют готовить ее с сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с пармезаном и специями.

Ингредиенты:

Картофель 1 кг

Масло 4 ст. ложки

Маринад:

чеснок сушеный, копченая паприка, итальянские травы, специи к картофелю, соль – по 1 ч.л.

черный пере 1/2 ч. ложки

пармезан 70-100 г

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо моем, разрезаем пополам и заливаем кипятком на 10 минут. Сливаем воду, просушиваем.

2. В миске смешиваем масло, специи, соль и перец. Добавляем картофель и хорошо перемешиваем.

3. На пергамент высыпаем пармезан, сверху выкладываем замаринованный картофель. Поливаем остатками соуса из миски.

4. Запекаем в разогретой до 200°C духовке (режим-верх низ) примерно 35 минут, до золотистой корочки.

Подавайте с соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: