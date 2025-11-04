Хрустящий запеченный картофель с золотистой корочкой: рассказываем, как правильно готовить
Если вы хотите приготовить вкусный запеченный картофель, кулинары советуют перед приготовлением картофель немного сварить или просто залить кипятком на 10 минут. Для золотистой корочки кулинары советуют готовить ее с сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с пармезаном и специями.
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг
- Масло 4 ст. ложки
Маринад:
- чеснок сушеный, копченая паприка, итальянские травы, специи к картофелю, соль – по 1 ч.л.
- черный пере 1/2 ч. ложки
- пармезан 70-100 г
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо моем, разрезаем пополам и заливаем кипятком на 10 минут. Сливаем воду, просушиваем.
2. В миске смешиваем масло, специи, соль и перец. Добавляем картофель и хорошо перемешиваем.
3. На пергамент высыпаем пармезан, сверху выкладываем замаринованный картофель. Поливаем остатками соуса из миски.
4. Запекаем в разогретой до 200°C духовке (режим-верх низ) примерно 35 минут, до золотистой корочки.
Подавайте с соусом!
