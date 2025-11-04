Хрустящий запеченный картофель с золотистой корочкой: рассказываем, как правильно готовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
423
Если вы хотите приготовить вкусный запеченный картофель, кулинары советуют перед приготовлением картофель немного сварить или просто залить кипятком на 10 минут. Для золотистой корочки кулинары советуют готовить ее с сыром. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с пармезаном и специями. 

Ингредиенты: 

  • Картофель 1 кг
  • Масло 4 ст. ложки

Маринад:

  • чеснок сушеный, копченая паприка, итальянские травы, специи к картофелю, соль – по 1 ч.л.
  • черный пере 1/2 ч. ложки
  • пармезан 70-100 г

Способ приготовления: 

1. Картофель хорошо моем, разрезаем пополам и заливаем кипятком на 10 минут. Сливаем воду, просушиваем.

2. В миске смешиваем масло, специи, соль и перец. Добавляем картофель и хорошо перемешиваем.

3. На пергамент высыпаем пармезан, сверху выкладываем замаринованный картофель. Поливаем остатками соуса из миски.

4. Запекаем в разогретой до 200°C духовке (режим-верх низ) примерно 35 минут, до золотистой корочки.

Подавайте с соусом! 

