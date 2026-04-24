Домашняя пицца – это простой способ порадовать семью вкусной выпечкой без лишних затрат. Ее легко приготовить даже без особого опыта. Главное – сделать удачное тесто и выбрать любимую начинку. Такой вариант часто получается не хуже, чем из доставки. А еще можно полностью контролировать ингредиенты и их количество.

Идея приготовления домашней дрожжевой пиццы опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

вода теплая – 200 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

сухие дрожжи – 5 г

мука 400-500 г

масло – 20 мл.

Манка – 2 ст.л.

Для начинки:

колбаса – по вкусу

лук – по вкусу

помидоры – по вкусу

грибы – по вкусу

сыр – по вкусу

Для соуса:

кетчуп – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте теплую воду, соль, сахар и сухие дрожжи. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты растворились.

2. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто, которое может немного липнуть к рукам.

3. Влейте растительное масло и продолжайте вымешивать тесто до эластичности.

4. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 40 минут, чтобы оно поднялось.

5. Противень застелите пергаментом и посыпьте манкой – это поможет получить приятную текстуру основы. Переложите тесто и равномерно растяните его руками по всей поверхности.

6. Смешайте кетчуп с майонезом и смажьте основу. Выложите подготовленную начинку: колбасу, овощи и грибы.

7. Выпекайте пиццу в разогретой духовке примерно 25-30 минут при температуре 180 градусов. За несколько минут до готовности достаньте противень, посыпьте пиццу сыром и верните в духовку, чтобы он расплавился.

8. Подавайте блюдо горячим, разрезав на порции. Такая домашняя пицца получается сытной, ароматной и отлично подходит для большой компании.

