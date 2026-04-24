Идеальная домашняя пицца из дрожжевого теста: делимся самым простым рецептом
Домашняя пицца – это простой способ порадовать семью вкусной выпечкой без лишних затрат. Ее легко приготовить даже без особого опыта. Главное – сделать удачное тесто и выбрать любимую начинку. Такой вариант часто получается не хуже, чем из доставки. А еще можно полностью контролировать ингредиенты и их количество.
Идея приготовления домашней дрожжевой пиццы опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- вода теплая – 200 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- сухие дрожжи – 5 г
- мука 400-500 г
- масло – 20 мл.
- Манка – 2 ст.л.
Для начинки:
- колбаса – по вкусу
- лук – по вкусу
- помидоры – по вкусу
- грибы – по вкусу
- сыр – по вкусу
Для соуса:
- кетчуп – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте теплую воду, соль, сахар и сухие дрожжи. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты растворились.
2. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто, которое может немного липнуть к рукам.
3. Влейте растительное масло и продолжайте вымешивать тесто до эластичности.
4. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 40 минут, чтобы оно поднялось.
5. Противень застелите пергаментом и посыпьте манкой – это поможет получить приятную текстуру основы. Переложите тесто и равномерно растяните его руками по всей поверхности.
6. Смешайте кетчуп с майонезом и смажьте основу. Выложите подготовленную начинку: колбасу, овощи и грибы.
7. Выпекайте пиццу в разогретой духовке примерно 25-30 минут при температуре 180 градусов. За несколько минут до готовности достаньте противень, посыпьте пиццу сыром и верните в духовку, чтобы он расплавился.
8. Подавайте блюдо горячим, разрезав на порции. Такая домашняя пицца получается сытной, ароматной и отлично подходит для большой компании.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: