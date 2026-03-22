Идеальная глазурь для паски – это не только о вкусе, но и о виде праздничной выпечки. Она должна быть гладкой, белой и хорошо держать форму. Многие хозяйки сталкиваются с тем, что глазурь растекается или не застывает. Впрочем, существует простой и проверенный вариант с минимумом ингредиентов.

Идея приготовления идеальной глазури на паску опубликована на странице фудблогера tvoyacaramelka в Instagram.

Ингредиенты:

сахарная пудра – 250 г

лимонный сок – 2 ст.л.

молоко – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Добавьте 2 столовые ложки молока и тщательно перемешайте до однородной массы.

2. Оцените консистенцию: глазурь должна быть густой, но легко распределяться по поверхности.

3. Если масса слишком плотная, постепенно добавьте еще 1-2 столовые ложки молока, чтобы достичь нужной текстуры.

4. Важно не перелить жидкость, иначе придется добавлять больше пудры.

5. Готовую глазурь сразу нанесите на охлажденные куличи. При необходимости украсьте посыпкой или декором – делать это нужно сразу, пока поверхность еще влажная.

6. Глазурь застывает примерно за 7-10 минут, образуя гладкий и ровный слой.

8. Стоит учитывать, что из-за основы из сахарной пудры она может немного реагировать на влагу, однако при правильном приготовлении хорошо держит форму и не растекается.

