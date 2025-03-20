Идеальная глазурь на паску с желатином: не трескается и не растекается
Среди вариаций глазури на паску – отличным решением будет выбрать рецепт с желатином. Такая глазурь довольно быстро застывает. При этом, она не трескается, не растекается и очень удобно разрезается.
Идея приготовления идеальной глазури для кулича с желатином опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Цвет после застывания получается белый.
Ингредиенты:
- желатин – 5 г
- вода – 20 г
- сахар – 170 г
- вода – 35 г
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой.
2. Перемешать и дать набухнуть.
3. В сахар добавить воду, лимонный сок и поставить на средний огонь.
4. Довести до кипения. При этом помешивать, дать раствориться сахару.
5. К сиропу добавить желатин и взбить миксером.
6. Масса должна побелеть и стать гуще.
7. Покрыть пасочки и дать застыть.
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