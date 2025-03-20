Среди вариаций глазури на паску – отличным решением будет выбрать рецепт с желатином. Такая глазурь довольно быстро застывает. При этом, она не трескается, не растекается и очень удобно разрезается.

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Идея приготовления идеальной глазури для кулича с желатином опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Цвет после застывания получается белый.

Ингредиенты:

желатин – 5 г

вода – 20 г

сахар – 170 г

вода – 35 г

лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой.

2. Перемешать и дать набухнуть.

3. В сахар добавить воду, лимонный сок и поставить на средний огонь.

4. Довести до кипения. При этом помешивать, дать раствориться сахару.

5. К сиропу добавить желатин и взбить миксером.

6. Масса должна побелеть и стать гуще.

7. Покрыть пасочки и дать застыть.

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