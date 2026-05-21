Подливу к пюре, кашам, макаронам можно готовить из филе, грибов. А если добавить сыр, сливки, зелень, вы получите очень вкусное самостоятельное блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной подливы из грибов и филе.

Ингредиенты:

300 г куриное филе

4 гриба (можно без)

1 морковь

1 лук

100 г воды + 100 г сливок (или 200 гр молока)

1 ст.л муки

горсть шпината

соль, перец

Способ приготовления:

1. Обжариваю порезанную морковь и лук до мягкости, добавляю порезанное филе, грибы и готовлю до побеления филе.

2. Добавьте соль, перец, муку, порезанный шпинат, размешиваю и заливаю разведенными сливками или молоком, тушим около 10 минут до готовности мяса.

Подавайте горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: