Идеальная грибная подлива к пюре: готовится соус элементарно
Подливу к пюре, кашам, макаронам можно готовить из филе, грибов. А если добавить сыр, сливки, зелень, вы получите очень вкусное самостоятельное блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной подливы из грибов и филе.
Ингредиенты:
- 300 г куриное филе
- 4 гриба (можно без)
- 1 морковь
- 1 лук
- 100 г воды + 100 г сливок (или 200 гр молока)
- 1 ст.л муки
- горсть шпината
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Обжариваю порезанную морковь и лук до мягкости, добавляю порезанное филе, грибы и готовлю до побеления филе.
2. Добавьте соль, перец, муку, порезанный шпинат, размешиваю и заливаю разведенными сливками или молоком, тушим около 10 минут до готовности мяса.
Подавайте горячим!
