Идеальная грибная подлива к пюре: готовится соус элементарно

Ирина Мельниченко
Подливу к пюре, кашам, макаронам можно готовить из филе, грибов. А если добавить сыр, сливки, зелень, вы получите очень вкусное самостоятельное блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной подливы из грибов и филе. 

Ингредиенты:

  • 300 г куриное филе
  • 4 гриба (можно без)
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 100 г воды + 100 г сливок (или 200 гр молока)
  • 1 ст.л муки
  • горсть шпината
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Обжариваю порезанную морковь и лук до мягкости, добавляю порезанное филе, грибы и готовлю до побеления филе.

2. Добавьте соль, перец, муку, порезанный шпинат, размешиваю и заливаю разведенными сливками или молоком, тушим около 10 минут до готовности мяса.

Подавайте горячим!

