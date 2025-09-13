Ароматная, золотистая и хрустящая картошка по-селянски – это блюдо, которое всегда подходит к месту. Приготовить его можно даже без особых кулинарных навыков, главное знать несколько проверенных советов.

Видео дня

Идея приготовления идеальной картошки по-деревенски опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель одного размера

соль, черный перец

сушеный чеснок

копченая паприка;

масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо вымойте, но не очищайте от кожуры – именно она придает блюду вкус и хрусткость.

2. Нарежьте клубни: мелкие – на 4 части, более крупные – на 6-8.

3. Добавьте специи: соль, перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Не жалейте приправ, ведь они формируют насыщенный аромат.

4. Добавьте совсем немного масла – достаточно одной чайной ложки, и хорошо перемешайте.

5. Выложите картофель в аэрогриль или духовку, разогретую до 200 градусов.

6. Готовьте 20 минут, обязательно перемешав посреди процесса, чтобы все кусочки подрумянились равномерно.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: