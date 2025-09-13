Идеально хрустящий картофель по-селянски: действенные советы по приготовлению популярного блюда
Ароматная, золотистая и хрустящая картошка по-селянски – это блюдо, которое всегда подходит к месту. Приготовить его можно даже без особых кулинарных навыков, главное знать несколько проверенных советов.
Идея приготовления идеальной картошки по-деревенски опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель одного размера
- соль, черный перец
- сушеный чеснок
- копченая паприка;
- масло – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо вымойте, но не очищайте от кожуры – именно она придает блюду вкус и хрусткость.
2. Нарежьте клубни: мелкие – на 4 части, более крупные – на 6-8.
3. Добавьте специи: соль, перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Не жалейте приправ, ведь они формируют насыщенный аромат.
4. Добавьте совсем немного масла – достаточно одной чайной ложки, и хорошо перемешайте.
5. Выложите картофель в аэрогриль или духовку, разогретую до 200 градусов.
6. Готовьте 20 минут, обязательно перемешав посреди процесса, чтобы все кусочки подрумянились равномерно.
